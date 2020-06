EMC over zoektocht naar mondkapjes: 'We hadden het beter moeten doen'

In de eerste weken na het uitbreken van de crisis, werd in het ziekenhuis naarstig gezocht naar mondkapjes. "Onbenullige dingen, dat hadden we toch wel beter moeten doen", vindt Kuipers, die tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is, nu.

Hij had meer moeten anticiperen, zegt hij achteraf. "De voorraden ophogen. Ik heb verzuimd om ook met de regio te kijken wat we nu allemaal hadden. Dit geldt voor het hele land eigenlijk. In no-time ging het verbruik heel erg omhoog, de aanvoer was weg, en we gingen allerlei bizarre dingen doen om mondkapjes te krijgen. Dit moet ons niet weer overkomen."

Seizoenen

Daarmee doelt hij op het handelen, want dat er een tweede golf komt is onvermijdelijk. "We denken dat er nu een seizoenseffect is", weet Kuipers. "Dan zijn in de zomer het aantal nieuwe infecties veel minder. Als het weer omslaat, krijg je ook weer meer infecties."

Op dit moment heeft vijf procent van de Nederlanders het virus gehad. Een vaccin is er niet, ook niet in oktober, denkt Kuipers. "Maar de maatregelen moeten verder versoepeld worden; mensen moeten weer aan het werk, naar school en naar de universiteit. Dat is een must. Als er meer infecties komen, moeten we blijven vasthouden aan voldoende afstand, goede handhygiëne, thuisblijven bij klachten en testen bij klachten."

Leven hervatten

De bestuursvoorzitter heeft het idee dat een combinatie van alert blijven en langzaamaan meer vrijheden is wat de mensen willen. 'Je wil je leven hervatten, maar ook dermate alert zijn dat je het virus niet krijgt. Ook jongeren die minder risicogroep zijn; die willen voorkomen dat ze het overdragen aan (groot)ouders."

Toch verwacht Kuipers dat - ondanks de maatregelen - het aantal infecties zal stijgen. "De vervolgstap is dicht op de bal blijven spelen. Zorg dat je het aantal nieuwe infecties heel goed monitort. Dat je al alert bent, ruim voordat mensen naar het ziekenhuis komen. En dat is er nu al met de ingerichte teststraten."

Het Erasmus MC heeft voldoende opgestoken van de afgelopen periode en hoopt met die kennis sneller te kunnen reageren. "Dat we zien dat het aantal besmettingen ergens omhoog gaat en dat we dan heel gericht maatregelen kunnen nemen."

