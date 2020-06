Ruim 2 jaar cel voor waterboarden, wurgen en afpersing in Barendrecht

Een Koreaan heeft 28 maanden cel gekregen voor een uit de hand gelopen afpersing in Barendrecht. De andere verdachte in de zaak moet zijn vonnis nog horen.

Het duo trachtte twee slachtoffers in hun woning af te persen, onder bedreiging van en met gebruik van geweld. Daarbij bonden ze een van de slachtoffers vast en namen ze de paspoorten van de slachtoffers en hun kinderen mee.

De Koreaan heeft strafvermindering gekregen, omdat een verhoor niet opgenomen was, de tolk die hem bijstond niet beëdigd was en de verhoren van de slachtoffers plaatsvonden zonder tolk in hun taal.

De andere verdachte heeft weliswaar het merendeel van de geweldshandelingen verricht, maar Justitie is van mening dat zonder hulp van de verdachte, de uit de hand gelopen afpersing niet op dergelijke manier had plaatsgevonden.

Zakelijk conflict

Wat begon als een zakelijk conflict tussen twee Koreanen, eindigde met waterboarden, poging tot zware mishandeling en afpersing, en diefstal. De Koreanen hadden een vleeshandel in Singapore, maar een van hen zou er met het geld vandoor zijn gegaan. De ander - Jungsik W. - zou vervolgens de hele wereld hebben afgereisd om zijn compagnon te vinden. Die speurtocht leidde hem naar een luxueuze woning in Barendrecht.



Daar kwam W. achter met behulp van een Nederlandse hoogleraar, die wist dat kinderen van de voormalig compagnon op een internationale school zaten. Justitie vindt dat hij een aandeel heeft in het latere geweld en was voornemend hem te dagen. Of dat inmiddels al gebeurd is, is niet bekend.

W. nam samen met een andere Koreaan de touwtjes in handen en ging verhaal halen in Barendrecht, op 29 oktober vorig jaar. De vrouw van de compagnon werd vastgebonden aan het bed. Ze zou zijn geschopt, geslagen, gestoken en gewaterboard; ze kreeg een handdoek over haar gezicht en daar werd water op gegoten. Tijdens de afpersing, die uren heeft geduurd, waren de vier kinderen van het Koreaanse stel elders in de woning aanwezig.