Jørgensen: 'Maak mij geen zorgen of ik moet vertrekken bij Feyenoord'

Nicolai Jørgensen verlengde vorig jaar zijn contract met de gedachte om nog een seizoen te knallen en daarna een stap naar de Europese (sub)top te maken. Mede door blessures kwam hij slechts tot vijf goals in dertien duels. "Ik ben er niet zo bezorgd over of ik moet vertrekken of niet", zegt de spits.

De Deen kan dus niet met zekerheid zeggen waar zijn toekomst ligt. "Het is lastig te zeggen. Ik heb de laatste anderhalf jaar niet veel gespeeld. Ik ben nu eigenlijk vooral bezig om fit te worden en om voor Feyenoord te spelen. Als de dag komt dat ik moet vertrekken bij Feyenoord, dan komt het. En zo niet, dan ben ik ook blij."

De spits van Feyenoord had in zijn eerste jaar (2016/2017) met eenentwintig goals en veertien assists een belangrijk aandeel in de titel. Dat niveau heeft Jørgensen, mede door blessures, nooit meer gehaald. "Je bent nooit beter dan je laatste seizoen. Zo werkt het in het voetbal. En dat weet ik", zegt hij zelfkritisch.

Niveau kampioensjaar

In de winter van 2018 kon Jørgensen naar Newcastle United in de Premier League, maar Feyenoord accepteerde het bod van ongeveer vijftien miljoen europ van de Engelsen niet. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er zich binnenkort een club van dat kaliber zich bij de aanvaller meldt.

"Daar wil ik liever niet te veel over nadenken. Voor nu denk ik vooral aan een goed seizoen draaien. Hopelijk met fans. De enige gedachte die nu ik heb, is om te houden wat ik heb en hopelijk net zo succesvol te zijn als ik mijn eerste jaar bij Feyenoord", aldus de 29-jarige Deen.

Blessurevrij

Jørgensen miste de laatste wedstrijden van Feyenoord door alweer een blessure. Ditmaal aan zijn voet. "Ik had wat problemen met een botje in moet voet, maar daar heb ik nu al een tijd geen last meer van. Misschien had ik het einde van de competitie nog kunnen halen. Het is volledig hersteld en ik kan vooruit kijken op de start van de competitie in september."

Voor hem kwam het stopzetten van de competitie dus wel goed uit. "Als ik mocht kiezen, dan had ik liever gehad dat alles normaal was gebleven. Dan maar zonder mij. Maar als ik egoïstisch kijk dan was het goed voor mij. Ik had anders veel wedstrijden van Feyenoord gemist en ook de deelname aan het EK zou lastig worden."

Papa Jørgensen

Ook werd Jørgensen vader van zijn zoontje Vincent. "Het was fijn voor hem om zijn moeder en vader de hele tijd om hem heen te hebben. En voor mezelf is het ook leuk om nu al zo'n drie of vier maanden iedere dag met hem te zijn. Om hem te zien groeien en om een goede band op te bouwen."

Happy new year from my little family ❤️❤️ take care tonight.. and to all my Rotterdammers thank you for the love and support, I will make it worth it. See you in 2020

Bij de familie Jørgensen zijn de taken duidelijk verveeld en dus slaapt de voetballer nog goed. "Ik wel, maar mijn vrouw niet... Nee hoor, hij is een goede slaper, dus het is geen enkel probleem. Hij lijkt op zijn vader en houdt ook erg van slapen."

Tot slot hoopt Jørgensen van harte dat de supporters van Feyenoord zo snel mogelijk weer in De Kuip aanwezig kunnen zijn. "Het geeft ons twintig of dertig procent meer. Of misschien nog wel meer. Het is lastig uit te leggen. Het is niet alleen de support voor ons, maar ook wat ze doen tegen de tegenstanders. Het isb elangrijk dat we ze snel weer in het stadion krijgen. En het maakt het voetbal ook een stuk leuker."