Daklozenopvang kan weer filmavondjes houden: 'Hallelujah, dat is een groot tv'tje'

Daklozenopvang Havenzicht in Rotterdam had altijd een televisie waar daklozen met elkaar spannende films op konden kijken. Maar dat ding was zo oud, dat hij afgelopen week uit elkaar is gevallen... Tijd voor een nieuwe!

Dus schreef Daniëlle van Schie van de daklozenopvang een brief aan Rijnmond Helpt. "In deze tijd willen wij de mensen hier graag vermaken", vertelt ze. "Maar tijdens filmavonden hier loopt de oude tv contant vast en zit je dus de hele tijd met onderbrekingen te kijken." En dat terwijl er toch zeker dertig mensen aan de buis gekluisterd zitten.

Een van hen is Marco. "Dat ding heeft zijn beste jaren gehad", vertelt hij. "Als je met een heel groepje net een beetje in de film zit, houdt 'ie er weer mee op of valt het geluid uit, of je bent eerst tien uur bezig met aan knopjes draaien."

Kung Fu Panda

Presentator Sander de Kramer heeft genoeg gehoord en haalt een grote doos uit het speciale Rijnmond-busje tevoorschijn. Hij heeft een ultramoderne thuisbioscoop, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, voor de daklozenopvang meegenomen. "Hallelujah, dat is een groot tv'tje", reageert Marco als hij de doos samen met Sander naar binnen brengt.

Binnen in de opvang hangt al een hele filmlijst klaar, waar de dak- en thuislozen nu ongestoord naar kunnen gaan kijken. "Hey, mijn favoriete film zit er ook tussen", merkt Sander meteen op. "Kung Fu Panda!"