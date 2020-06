Benieuwd naar de toekomst van gamen? Volg het Summer Game Festival!

Gisteren begon het eerst Summer Game Fest, dit vervangt het jaarlijkse E3, dat niet door kon gaan door de corona maatregelen. Wat hiervoor het belangrijkste weekend beurs van het jaar was voor videogames, is nu verspreid over een hele maand en online. De grootste bedrijven in de industrie zullen laten zien waar ze de laatste jaren aan gewerkt hebben en wat binnenkort in de (digitale)winkels kan verwacht worden. Hier zijn wat dingen waarop je tenminste op kunt rekenen.





Electronic Entertainment Expo

Ook Al heet het evenement dit jaar Summer Game Fest, de vergelijking met E3, ofwel Electronic Entertainment Expo, is niet te ontkomen. Sinds 1995 heeft deze beurs groeiend belang bij game developers en publishers. Door de overmacht aan informatie tijdens dat ene weekend is voor veel publishers de trend geworden om net een paar weken of dagen van tevoren de game aan te kondigen. Omdat elk gamenieuws-outlet zich op dat moment al op E3 concentreert, krijgt de game zo vaak meer aandacht dan als je het tijdens E3 had gereleased. Ook beginnen de laatste jaren publishers zoals Electronic Arts zich te distantiëren van E3 en in plaats hiervan een eigen beurs op te zetten.





Summer Game Fest

De vraag is dan, is een E3 nog nodig? Summer Game Fest is geen beurs, het wordt vanuit de site een game seizoen genoemd en is volledig digitaal. Het seizoen loopt van mei tot augustus en bevat vrijwel alle grote game publishers. In Duitsland heb je normaal in augustus Gamescom, maar die zenden een online show uit dit jaar. Het is dus opvallend dat die beurs nog doorgaat online en E3 niet.





Playstation 5

Sony startte gister het eerste evenement waar het bedrijf de Playstation 5 introduceerde. De Playstation 4 is de meest verkochte console van deze generatie, op de tweede plaats staat Microsoft’s Xbox One. De twee decennia lange strijd tussen de twee consoles wordt deze maand verder bevochten, want ook Microsoft zal meer vertellen over hun Xbox Series X tijdens hun presentatie deze maand.



Ben je benieuwd naar verdere releases? Hier valt het schema te vinden van de website!