Dood in de pizzeria: was de klant verantwoordelijk?

Justitie heeft 3,5 jaar cel geëist voor de dood van een pizzeriamedewerkster in Rotterdam. De vrouw zou in juli 2018 door een klant zijn gewurgd. Zij overleed drie dagen later. Verdachte Danny van K. (31) uit Rotterdam ontkent de vrouw te hebben aangevallen.

Een korte reconstructie: Danny van K. komt op woensdag 11 juli 2018 naar pizzeria Piccola Italia aan de Kleiweg in Rotterdam. "Mijn vriendin werkte, ik ging met de kinderen een pizza halen." Hij is vaste klant en neemt zoals altijd een Margherita. Dit keer besluit hij hem in de zaak zelf op te eten, maar daarvoor moet hij extra betalen, zegt Maria Abdelrahman-Griffioen. Zij runt samen met haar man de pizzeria.

Onzin

Danny van K. is het daar niet mee eens. "Dat is toch onzin?" Dan lopen de lezingen uiteen. Volgens Danny begint Maria te schelden. "Kankerhoerenmoeder", en zo. Ze geeft hem een klap. "Ik reageerde door haar van mij af te duwen. Meer niet."

Maria en de medewerkers van de zaak zeggen iets anders: De klant greep haar tijdens de woordenwisseling bij de keel en kneep die gedurende korte tijd dicht. Haar klap was daar een reactie op. "Meneer Van K. dreigde de zaak in brand te steken."

Het slachtoffer heeft pijn en gaat naar huis. Drie dagen later, op zaterdag 14 juli 2018, overlijdt zij. Oorzaak is een herseninfarct door een bloedprop. Maar waardoor is die ontstaan? Door de (vermeende) wurggreep? Of een al bestaande aandoening?

Hartproblemen

De deskundigen komen er niet uit. Voor beide scenario's is wat te zeggen. Het kan dat de bloedprop in de hals is ontstaan, maar de vrouw had eerder hartproblemen gehad en misschien zaten er al bloedresten in het hart die zijn losgekomen.

Justitie stelt dat het geweld van de klant uiteindelijk wel een belangrijke rol heeft gespeeld bij haar overlijden. Dood door schuld, heet dat juridisch.

Danny van K. zegt niet verantwoordelijk te zijn voor haar dood. "Zij sloeg eerst en ik heb haar niet gewurgd. Dat weet ik voor tweeduizend procent. Ik mag hier dood neervallen als het niet waar is."

De handen van een monster

De vier kinderen van Maria denken daar anders over. Eén voor één doen zij vrijdag hun verhaal in de rechtszaal. Emotioneel en in felle bewoordingen. Ze spreken van 'de handen van een monster'.

Ze vragen zich vooral af: "Moeder was 1,57 meter klein, een vrouw van 56. Wat voor bedreiging kan zij zijn geweest voor een man van bijna twee meter lang? Waarom zo bruut en om de meest kansloze reden?"

Na elkaar omschrijven ze hun moeder als 'een wereldvrouw, altijd hardwerkend, lief en zorgzaam'. Ze vinden het lastig hun verhaal te doen in de rechtszaal. "Dit is de dag waarop alle wonden weer worden geopend."

Ze spreken ook namens hun vader. "Hij houdt zich groot, maar van binnen is hij kapot." De pizzeria aan de Kleiweg hebben zij van de hand gedaan. "Het was te confronterend om daar nog te werken. De stoel waar mama altijd zat, was nu leeg."

De rechter vraagt Danny van K. of hij wil reageren op hun verklaringen. "Ik vind het heel erg voor ze, voor allemaal." Hij benadrukt zijn onschuld. "Ik heb bij herhaling gezegd: waren er maar camerabeelden. Ik heb daar gelijk naar gevraagd. Dat zou ik toch nooit doen als ik het heb gedaan?"

De rechter in Rotterdam doet op 26 juni uitspraak.