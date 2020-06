Nog 9 maanden, dan is de nieuwe Coolsingel af: 'Dan vieren we een feestje'

"Toen liep er hier helemaal niemand", gebaart omgevingsmanager van de gemeente Frans de Ruever naar drukbevolkte Coolsingel. "Er reden geen trams, geen auto's en geen fietsers. Dat was een stuk makkelijker werken dan nu", grapt hij. "Nu lopen de voetgangers weer door elkaar heen en zijn er overal fietsers."

Toch hoor je De Ruever niet klagen. Sterker nog; hij vertelt graag over zijn geliefde Coolsingel, waar hij nu al twee jaar aan werkt. Als hij erover vertelt, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Alsof hij wil zeggen; dit is mooi toch. "Ik ben zeker wel een beetje trots op mijn werk", vertelt hij.



"We lopen redelijk op schema", zegt De Ruever. "We zijn nu druk bezig op het Churchillplein, waar we sinds woensdag werkende verkeerslichten hebben. De hele oostkant is al klaar en we zijn nu aan de westkant bezig."

Brokken steen

De Ruever heeft het over de stadhuiskant, waar alleen nog lichtmasten moeten worden geplaatst. "Als het goed is, zijn we in maart 2021 klaar met de Coolsingel." Tot die tijd moet Rotterdam het nog even doen met omleidingen, brokken steen en bulldozers. "Aan de westkant moet er nog nieuwe riolering komen, en een kratsysteem voor de bomen. Pas daarna kunnen we het fietspad aanleggen."

Al vanaf 2018 wordt er gewerkt aan de Coolsingel, maar langzamerhand beginnen de contouren van het eindresultaat zichtbaar te worden. "Over anderhalve maand moet het gebied rond de Cascade af zijn", vertelt De Ruever. "Compleet met pocketparkjes." Daarmee bedoelt hij verhoogde grasveldjes, waar mensen kunnen genieten van 'de mooie Coolsingel'.

Willen ze niet in het gras zitten, dan kunnen ze terecht bij de picknicktafels of ligstoelen, die gemaakt zijn van de bomen die voor de verbouwing op de Coolsingel stonden.

Leuk feestje

Uit alles wat De Ruever vertelt over de singel, klinkt zijn trots door. "Het is een heel mooi project", zegt hij. "We doen het voor de stad. Het wordt een hele mooie boulevard, waar we lang van kunnen genieten."

Eind maart 2021 moet het af zijn. "Dan komt er een mooie opening, met een leuk feestje. En dan zal de marathon hopelijk finishen op een prachtig mooie Coolsingel."

