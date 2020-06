Kunstinstelling Witte de With na bekladding gevel: 'Naamsverandering vanaf januari 2021'

Bekladdingen Witte de With worden verwijderd

Kunstinstelling Witte de With verandert in januari van naam, laat directrice Sofía Hernández Chong Cuyals vrijdag weten aan Rijnmond. De instelling reageert daarmee op protesten tegen racisme en de bekladding van het centrum afgelopen nacht. Ook had de instelling de bekladdingen op de gevel willen laten staan, maar zijn ze deels al door de gemeente verwijderd.

Actiegroep 'Helden van Nooit' zette in de nacht van donderdag op vrijdag de gevel vol met rode handafdrukken, als verwijzing naar het "koloniale geweld" van naamgever Witte Corneliszoon de With. Ook werd het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven beklad.

Kritiek

Over de naam van de instelling aan de Witte de Withstraat bestaat al jaren discussie. De instelling kondigde na alle kritiek in 2017 aan van naam te willen veranderen, maar daar is het dusver nog niet van gekomen.

De afgelopen jaren heeft de instelling volgens de directrice uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke naamswijziging. Dusver wilde zij geen definitieve datum noemen. Dat wordt nu 27 januari, zo maakte de instelling vrijdag bekend.

Statement

Bij Witte de With ontstond vrijdagmiddag verwarring over het schoonmaken van de gevel. De kunstinstelling wilde de rode verf laten zitten, om de actievoerders een statement te laten maken. Maar toch kwamen gemeentewerkers de gevel zonder overleg schoonspuiten.

Het ging om een misverstand met de schoonmakers, zegt wethouder Bert Wijbenga. Hij liet de werkzaamheden ter plekke hoogstpersoonlijk stilleggen. Wel werd de verf van de stoep verwijderd. Op de gevel van de instelling is nu nog een gedeelte van de rode verf te zien.



Het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven is inmiddels wel helemaal schoongespoten, laat de gemeente weten.