Terugkeer De Nooijer bij Sparta en Federer schittert in Ahoy in Rijnmond Sport

In deze aflevering spreken we met Gérard de Nooijer. De oud-verdediger van Sparta keert namelijk terug bij zijn grote liefde. Hij wordt de assistent-trainer onder hoofdtrainer Henk Fraser.

De Nooijer vertelt onder meer over zijn avontuur in China en je hoort hem en Fraser over de taakverdeling tussen de twee trainers.

Verder zien we in Flashback Friday een reportage met tennislegende Roger Federer. De Zwitser komt dit jaar niet meer in actie vanwege een blessure. Reden genoeg dus om te genieten van de beelden van Federer in Rotterdam Ahoy.

Bekijk de volledige aflevering van Rijnmond Sport nu terug.