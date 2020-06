Vijf weken zomerschool extra duwtje in de rug voor Rotterdamse leerlingen

Volgens wethouder Said Kasmi van Onderwijs zorgen deze vijf weken extra les er voor dat ook de leerlingen die de afgelopen maanden niet goed bij konden blijven, weer op één lijn komen met hun klasgenoten.

Afstandsonderwijs vraagt veel van leerlingen én ouders

Het onderwijs op afstand was voor iedereen een omschakeling, stelt Kasmi. Niet iedere leerling kon even makkelijk vanuit huis aan de slag. “Het afstandsonderwijs vraagt niet alleen veel van de leerlingen, maar ook van de ouders. Niet iedereen is in staat of in de gelegenheid om kinderen de begeleiding te bieden die nodig is bij onderwijs op afstand.”

In totaal kunnen 1500 leerlingen uit de voor-examenklassen en 4500 kinderen uit groepen 3 tot en met 7 van het basisonderwijs meedoen. Welke Rotterdamse leerlingen precies gebruik gaan maken van de campus is nog niet bekend. Hiervoor vraagt Kasmi aan de scholen welke leerlingen de zomercampus het beste kunnen gebruiken.

Twee ochtenden per week

De basisschoolleerlingen gaan vijf weken twee ochtenden of middagen per week naar de campus. De lessen die ze daar krijgen, zijn niet dezelfde als op hun normale school. Basisschoolleerlingen gaan bijvoorbeeld hun eigen krant maken en middelbare scholieren krijgen les in één vak.

De middelbare scholieren gaan twee weken lang vijf dagen in de week een dagdeel naar de campus. Ze volgen een vak waarin ze nog wat meer kennis en zelfvertrouwen voor het centraal examen kunnen gebruiken.

Er komt ook een programma voor laaggeletterde ouders van kinderen die meedoen aan de zomerschool. De zomerschool start op 20 juli en eindigt op 28 augustus. Zodat de leerlingen op tijd zijn klaargestoomd voor het volgende schooljaar.