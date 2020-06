Rutte tegen bekladden en weghalen van beelden uit het verleden

Premier Mark Rutte is tegen het bekladden of weghalen van beelden van Nederlanders die in het verleden als held zijn geëerd. Dat heeft hij gezegd na afloop van de ministerraad.

In Rotterdam werden onder andere het standbeeld van Pim Fortuyn en Piet Hein in Delfshaven besmeurd met anti-racisme leuzen. Ook de gevel van kunstcentrum Witte de With in de Witte de Withstraat werd beklad.

Volgens Rutte zijn de beelden onderdeel van onze geschiedenis en "daaraan zitten voor- en nadelen", zei hij. De premier zei dat die besproken moeten worden. En ook dat de meer negatieve kanten van het verleden uitgelegd kunnen worden, bijvoorbeeld in musea. "Maar je kan de geschiedenis niet wegwerken."

"Je kunt niet zeggen: ik haal een beeld weg, ik gooi hem in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet meer", aldus Rutte.

De premier vindt dat het debat in Nederland nu goed gevoerd wordt en dat een demonstratie en een anderhalve-meter-samenleving samen kunnen gaan.