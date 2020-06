Zwerfafval in de Dordtse Biesbosch loopt de spuigaten uit: 'soms wel 18 zakken vol'

Voor natuurliefhebbers is het een pijnlijk aanzicht: het vele zwerfafval in de Dordtse Biesbosch. Omdat horecagelegenheden de afgelopen tijd waren gesloten, lijken natuurgebieden de nieuwe hangplekken te zijn. Simone van Efferen kan de troep niet langer aanzien en ruimt de troep van anderen vrijwillig op.

Bewapend met grijpers, vuilniszakken en haar vaste groep vrienden trekt Simone regelmatig het gebied in om op te ruimen.

"Van glas, tot blikjes, handdoeken, luchtbedden, chipszakken, koekverpakkingen, barbecues en vleespakken. Het is niet normaal", vertelt Simone.

"Het is echt te gek om los te lopen. Ik was hier een keer met vriendinnen picknicken en toen hebben we onze eigen rommel opgeruimd, en we dachten: 'we nemen ook de rommel van de rest mee'. Dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Helaas. Het blijkt nodig te zijn."

Boswachter bezorgd

Jacques van der Neut is boswachter van het gebied en is Simone heel dankbaar. "Maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn", benadrukt hij. Jacques kan zich niet voorstellen dat mensen dit gewoon gewetenloos in de natuur 'neerkwakken'.

"Door de coronaperiode zoeken mensen hun vertier, maar sommigen zoeken vreemd vertier. Want het bulkt van de zooi. Het is niet normaal dit jaar. Echt een heel bijzonder jaar", vervolgt hij.

Niet doen!

Op een 'goede' dag komen Simone en haar vrienden weleens terug met 18 vuilniszakken vol met zwerfafval. "Het is bizar, de dieren lopen hier ook gewoon rond. We moeten daar volgens mij goed voor zorgen. We hopen daaraan bij te dragen, maar het is jammer dat het nodig is."

Ze is wel blij dat er nog heel wat andere recreanten zijn die ook veel troep opruimen. En voor de mensen die gewoon hun zooi laten liggen, heeft Simone wel een boodschap: "Niet doen!".

Ook nodigt Simone anderen van harte uit om mee te helpen. "Ik zou zeggen ga een keer met ons mee en voel hoe zwaar jullie afval is. En denk ook gewoon aan de natuur. We willen hier met z'n allen van genieten."