Chris Natuurlijk zet de bloemetjes buiten op 13 juni

De zomerplantenmarkt in Trompenburg, bloemrijke duinvalleien op Goeree, duizend geveltuinen in Rotterdam en een boek over het leven van de Rotterdamse zwemster Rie Mastenbroek. Dat hoor je in Chris Natuurlijk van 13 juni.

De bosuil vond het wel prettig in het stille Trompenburg Tuinen & Arboretum, dat net als andere instellingen maandenlang dicht was door de coronamaatregelen. Maar directeur Gert Fortgens is blij dat de tuin in Rotterdam-Kralingen nu weer open is. Tijdens een wandeling vertelt de directeur over de Zomer-Plantenmarkt op afstand die dit weekend wordt gehouden in Trompenburg.

Bloemrijke duinvalleien op Goeree

Op Goeree-Overflakkee liggen de Middel- en Oostduinen. In het duingebied tussen Kwade Hoek en Ouddorp wordt al meer dan 85 jaar drinkwater gewonnen. Dat was niet altijd even goed voor de natuur. In de jaren negentig van de vorige eeuw telde het gebied nog maar één soort orchideeën.

Sinds natuurbeheer en waterwinnnig in het gebied samen gaan, groeien er wel veertien soorten. Marten Annema, terreinbeheerder bij Evides schrijft erover in het boek Het vroon ontrafeld . Chris Natuurlijk wandelt door de bloemrijke duinen met terreinbeheerder Marten Annema van Evides en Rolf Roos, bioloog en uitgever van het boek.

Duizend geveltuinen voor Rotterdam

Duizend geveltuinen erbij in Rotterdam vóór 30 september. Dat is de missie van Raymond Landegent van de stichting Groenemorgen. Chris Natuurlijk zoekt hem op in zijn eigen straat in Rotterdam-Crooswijk. Daar heeft hij met zijn geveltuintje al voor een domino-effect gezorgd. Landegent hoopt dat andere Rotterdammers volgen.

Inmiddels zijn er 140 tuintjes aangelegd in de stad. Op 20 juni doet Landegent samen met anderen een recordpoging om bij De Kroon in Rotterdam-West de langste geveltuin van Nederland aan te leggen. Helaas telt deze lange tuin maar voor één van de 1000 Geveltuinen .

Het vergeten goud van een Rotterdamse zwemkampioene

Marian Rijk heeft een boek geschreven over het leven van Rie Mastenbroek. Een meisje uit een Rotterdamse arbeidersfamilie die zich ontpopt tot één van de grootste zwemsters uit de Nederlandse geschiedenis.

Alleen had Rie Mastenbroek de pech om haar medailles, drie gouden en een zilveren, te winnen op de beruchte Olympische Spelen van Berlijn in 1936.

Marian Rijk is te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over het boek Vergeten goud en het leven van Rie Mastenbroek.

Luister zaterdag 13 juni van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond