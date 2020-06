Mannen bedreigen automobilist met wapen en stelen zijn auto

Twee Rotterdammers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor carjacking. Ze bedreigden een 23-jarige automobilist met een vuurwapen en namen vervolgens zijn auto mee. Dat gebeurde op de Elsschotstraat in Rotterdam-Lombardijen.

Het slachtoffer werd korte tijd gegijzeld, maar op de Van Langendockstraat alsnog uit zijn auto gezet. Toen hij zich bij de politie meldde, werd de achtervolging op de daders ingezet.

De twee mannen van 22 en 20 jaar zijn even later aangehouden. Een vuurwapen is niet gevonden.