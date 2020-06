Duurzaamheidsexpert: 'coronacrisis is hét moment om in te zetten op groene energie'

Het moment dat we de economie weer gaan aanzwengelen, moeten we volop inzetten op groene energie. Dat zou een goede manier zijn om bij te dragen aan de energietransitie, denkt Rijnmondexpert duurzaamheid Josee van Linschoten. Maar wat wel en niet werkt om klimaatopwarming tegen te gaan, daar zijn ook de wetenschappers het nog niet over eens.

"Mensen denken dat energietransitie en van het aardgas afgaan hetzelfde zijn, maar duurzame mobiliteit zoals elektrisch rijden horen daar ook bij", vertelt Van Linschoten op Radio Rijnmond.

Hoe het kan dat iedereen een ander beeld heeft bij de omslag van energiegebruik, komt volgens Van Linschoten door verwarrende informatie. "De communicatie is wat versnippert en kan verwarren. We leven natuurlijk ook in een wereld waar heel veel belangen spelen. De olie-industrie roept misschien wel dat ze duurzamer willen, maar doet dat wellicht niet omdat ze daardoor minder geld gaan verdienen."

Van Linschoten ziet waar het dan fout gaat. "Mensen die Tweeten over kernenergie of mensen die zeggen: 'ja elektrische auto’s moeten ook nog gemaakt worden?' Het zijn de hele tijd meningen tegenover elkaar." Ze geeft daarbij nog een voorbeeld over kernenergie: "Kernenergie is schoon, maar hoe schoon is het als je er radioactief afval aan overhoudt?"

Onafhankelijke bronnen

Daarom is het belangrijk om betrouwbare en onafhankelijke bronnen te gebruiken als je op zoek bent naar informatie over de energietransitie. "Je hebt Milieucentraal. Zij hebben geen belang bij verkoop van materialen. In Rotterdam heb je het Rotterdams Milieucentrum. En Urgenda, zij hebben wel een agenda, maar die wegen wel alles tegen elkaar af. Dat is een hele grote groep mensen die met elkaar zorgen voor de juiste informatie en de juiste afweging."

Urgenda is van Jan Rotmans, een professor aan de Erasmus Universiteit. "Wetenschappers zijn het niet altijd met elkaar eens. Daar komt ook het woord energietransitie vandaan. We zijn met elkaar aan het zoeken naar nieuwe technieken, maar dat is onzeker." Van Linschoten wijst hiermee naar oplossingen die tijdelijk goed lijken, maar uiteindelijk vervangen zullen worden door nog betere. "Neem biomassa. Dat hebben we nu nodig om een overstap te maken van het vervuilende verbranden van kolen, maar er is een vraag of dat nou vervuilend is of niet."

Greendeal

Op dit moment zijn er grote bedrijven die weliswaar veel uitstoten, maar door de Nederlandse overheid wel ondersteund worden. Linschoten ziet ook een tegenbeweging. "Timmermans met de Greendeal. Hij hamert heel er op: 'Dit is het moment voor groen herstel na corona'. Met de Greendeal moeten we werk en groene economische groei creëren. En niet helemaal terug naar het oude, maar de maatregelen van de klimaatverandering gebruiken om de economie weer op pijl te brengen."