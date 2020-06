Crowdfundingsactie voor afgebrand Dordts eethuis

Rachel Redan werkte wekenlang keihard om de coronacrisis te overleven. Op 1 juni mocht ze eindelijk weer gasten in haar eethuis ontvangen, maar amper een paar dagen later ziet ze haar droom in vlammen opgaan. Kortsluiting in de zaak zorgt ervoor dat de hele keuken afbrandt. Haar vriendin Rebecca Vitali is nu een crowfundingsactie gestart om te helpen.

"Alle liefde en alle passie is weggebrand", zegt vriendin Rebecca huilend bij RTV Dordrecht. Rachel begon haar Surinaams-Antiliaanse eethuis Rachel's Soulfood anderhalf jaar geleden om mensen blij te maken. En dat werd gewardeerd in Dordrecht. Maar nu is er nog weinig van de zaak over.

De keuken is volgens Rachel 'een groot zwart gat'. "Het is een ravage, een puinhoop. Als je dat ziet, dan besef je dat het niet in een paar dagen is opgeruimd.

De hele zaak moet gestript worden en veel keukenapparatuur is verloren gegaan. "Alles moet weer van A tot Z opgebouwd worden", zegt Rachel. De zaak zal de komende maanden dus niet alleen dicht zijn om te verbouwen, maar het is ook nog maar de vraag hoeveel de verzekering van de schade dekt. "We krijgen waarschijnlijk alleen de dagwaarde uitgekeerd."

En daarom startte Rebecca een crowfundingsactie. "We willen zo graag dat alles weer gaat bloeien en daar is geld voor nodig." Er is inmiddels al meer dan dertienhonderd euro opgehaald voor Rachel, daar is Rebecca heel dankbaar voor. "Maar er is nog veel meer nodig."