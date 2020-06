Man uit Middelharnis aangehouden na melding aanranding

De man vroeg haar de weg, maar pakte haar ook direct vast. De vrouw wist zich los te rukken en viel. Haar belager gaf daarop gas en vluchtte.

Doordat een getuige zijn kenteken had genoteerd, kon de 28-jarige man al snel in zijn huis in Middelharnis worden aangehouden. De politie onderzoekt of er de laatste tijd meer aanrandingen op Goeree-Overflakkee zijn geweest.