Lee Towers blikt terug op documentaire: 'het was buitengewoon ontroerend'

Lee Towers vertelde vrijdagmiddag op Radio Rijnmond over de documentaire Voice of Rotterdam, waarvoor hij een jaar lang werd gevolgd. Zaterdag om 17.00 uur wordt de documentaire herhaald op TV Rijnmond.

Towers blikte terug op de periode dat de documentaire uitkwam. Hij werd voor het eerst gepresenteerd op het IFFR. "Het was buitengewoon ontroerend en bijzonder om meegemaakt te hebben."

"Een van de meest dierbare scènes is er een waarin ik sprak over vroeger. Daarin raakte Laura ook ontroerd. Dat je er zo over praat, de emoties zaten er nog in. Die zitten er nog steeds in."

Hoewel het erg persoonlijk materiaal is wat in de docu zit, heeft Towers er nooit een moment over getwijfeld om te vragen of de beelden niet gepubliceerd konden worden. "Anders wordt het te geproduceerd."