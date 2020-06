Familie woedend omdat moeder (86) wekenlang met gebroken heup in Akropolis ligt

De familie van Ank Sedee-De Groot (86) is boos en verdrietig op de leiding van Humanitas Akropolis. Hun moeder en oma is dinsdag met spoed geopereerd aan een dubbele heupfractuur breuk in heup én bovenbeen, die ze vermoedelijk al eind april of begin mei bij een val heeft opgelopen. De familie is het vertrouwen in de leiding van de Rotterdanmse zorginstelling kwijt.

Op 28 april viel mevrouw Sedee voor het eerst. Een week later kreeg de familie te horen dat ze weer naast haar bed was gevonden. "Wij hebben na een tijdje contact opgenomen met Humanitas met de vraag of ze haar heup had gebroken. Ze bleef maar pijn in onder meer haar lies houden.", vertelt zoon Lex, die met zus Pamela over hun moeder waakt. Na de tweede val kreeg mevrouw Sedee verhoging. Lex: "De temperatuur kwam boven de 39 graden. Voor alle zekerheid hebben ze haar op corona getest. Dus werd ze naar de tweede verdieping gebracht, waar de cliënten met corona werden verpleegd."

Gebroken heup

Via FaceTime hadden de kinderen de daaropvolgende weken contact met hun licht dementerende moeder. "Ze klaagde heel vaak over pijn. Soms moest ze stoppen met praten. Inmiddels kreeg ze daarom morfine. Maar van een breuk was geen sprake, werd gezegd.” Afgelopen maandag ging alles in een stroomversnelling. Een andere arts onderzocht mevrouw Sedee en vermoedde dat de heup wel was gebroken. Lex: "We werden gebeld met de mededeling: we hebben een ambulance voor uw moeder gebeld. Ze gaat naar het ziekenhuis om foto’s van haar heup te maken. Dus toch… dachten we."

De kinderen van mevrouw Sedee denken dat de breuk toch op 28 april of 4 mei is ontstaan. "We begrijpen ook niet waarom het zo lang heeft moeten duren? Waarom is er niet naar ons geluisterd?"

Kamer ingenomen

Ook kreeg de familie vorige week te horen dat de kamer van mevrouw Sedee op de eerste verdieping van Akropolis inmiddels door iemand anders was ingenomen. "Zonder ons te informeren zijn alle spullen, dus ook haar persoonlijke bezittingen, uit de kamer gehaald en ergens opgeslagen. Dat kan toch niet?"

Pamela, de zus van Lex, heeft meerdere malen geprobeerd om de directie van Humanitas te kunnen spreken. "Tot op heden heeft er nog niemand teruggebeld. We voelen ons echt aan de kant gezet. Geen enkele communicatie, begrip of excuses zijn gedaan."

Ank Sedee herstelt momenteel in het Franciscus Gasthuis en het is nog maar de vraag of ze ooit weer kan lopen. Terug naar Akropolis is er wat betreft de kinderen niet meer bij. Lex: "We hebben geen vertrouwen meer in de leiding. De artsen en verpleegkundigen in Franciscus konden dat gevoel wel begrijpen. Ze vinden dat moeder onnodig pijn heeft moeten leiden."

Pamela wil nog een slag om de arm houden. "We twijfelen heel erg want het is niet makkelijk om zomaar even een andere plek te vinden. Ze kan hier terugkeren op een corona-afdeling. Maar ze is corona-negatief dus willen we haar uiteraard niet naar die afdeling."

Reactie

De leiding van Humanitas wil alleen schriftelijk reageren op Rijnmond. "Humanitas kiest ervoor geen mededelingen te doen over individuele, zeer persoonlijke en specifieke gevallen. Dit is een zaak die wij zeker niet in de media zouden verwachten. We vinden de handelswijze van Rijnmond dan ook vreemd en zijn ook verbaasd dat een dergelijk geval door jullie op deze wijze wordt opgepakt. Voor deze zaken en problemen zijn er sinds jaar en dag regelingen en goed geborgde procedures. De klachtencommissie bijvoorbeeld werkt onafhankelijk van Humanitas, de leden van deze commissie zijn van buiten de organisatie."