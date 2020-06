Dordtse KNRM rukt uit voor gewonde man in Biesbosch

Vrijwilligers van de reddingmaatschappij KNRM Dordrecht zijn vrijdagavond naar de Brabantse Biesbosch gevaren, omdat daar een man gewond was geraakt.

De man was ongelukkig terechtgekomen in ondiep water toen hij van boord ging om zijn vastgelopen boot los te duwen. Nadat de man naar de wal was vervoerd, werd hij naar een ziekenhuis gebracht.

De Dordtenaren kregen ondersteuning van de brandweerboot uit Drimmelen.