Zoektocht heeft succes: chihuahua Milo dag na fietsongeluk van baasje weer gevonden

Een dag waren ze van elkaar gescheiden na een hevig fietsongeluk. Reginalda Kuijpers uit Capelle aan den IJssel viel hard in het Schollebos en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar Chihuahua Milo schoot er vandoor en was 24 uur lang spoorloos.

"Ik reed op één van fietspaden in het park toen er twee fietsers mij tegemoet kwamen. Ik dacht dat er te weinig ruimte was en schoot het gras in. Toen ik weer terugdraaide naar het fietspad, viel ik," zegt Kuijpers. Ze zag dus niet precies wat er met Milo gebeurde. "Ik ben denk even out geweest. Ik ben op mijn gezicht gevallen en het bloed stroomde eruit."

Zoektocht

Milo schoot dus weg na het ongeval. "Iemand probeerde er nog achteraan te gaan, maar dit was tevergeefs." Vrienden en familie zette meteen een zoektocht op touw. Vrijdagavond werd er flink gezocht in de omgeving en er werden posters gemaakt.

De gehavende Kuijpers verzamelden thuis spullen die naar Milo ruiken om een speurhond in te schakelen. Maar dat bleek aan het einde van zaterdagochtend niet meer nodig. Een man had het hondje gevonden en naar de opvang gebracht.

Kuijpers maakt het naar omstandigheden goed en dag na het ongeval. In het ziekenhuis is een scan van haar hoofd gemaakt en ze heeft hechtingen in het gezicht.