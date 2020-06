Massale inzet politie bij uitvaart Hell's Angels

De politie is massaal aanwezig bij een uitvaart waar honderd Hell's Angels bij aanwezig zijn. Zij verzamelden zich zaterdagmorgen op bedrijventerrein 's Gravelandsepolder in Schiedam.

De leden reden vanuit Schiedam naar de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam voor de uitvaart van een clublid. De politie controleert of de leden van de motorbende herkenbaar zijn als Hell's Angel. Dat mag niet, omdat de motorbende officieel is verboden.

De mobiele eenheid is ook aanwezig in de 's Gravelandsepolder, voor als het uit de hand loopt. In verband met de situatie staat er politie bij de afrit van de A13 naar bedrijventerrein Noordwest en bij de afrit Schiedam van de A20.

De politie wil niets kwijt over de beveiligingsmaatregelen rond de Zuiderbegraafplaats.