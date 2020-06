Fraser over Stekelenburg: 'Zo'n grote keeper zou top zijn'

Henk Fraser ziet zijn selectie graag versterkt worden met doelman Maarten Stekelenburg. De trainer van Sparta weet echter niet in hoeverre de komst van de 37-jarige keeper realistisch is. "Maar ik kan wel zeggen dat zo'n grote keeper natuurlijk top zijn zijn."

De 37-jarige oud-keeper van het Nederlands elftal heeft aangegeven dat hij graag weer terugkeert naar de eredivisie. Mocht de 58-voudig international voor een Sparta-salaris willen tekenen, is hij welkom op Het Kasteel. "Maar zo ver is het volgens mij nog lang niet. En ik weet ook niet of het überhaupt haalbaar is."

Fraser en Van Stee praten momenteel veel met elkaar over eventuele nieuwe spelers. "Hij doet de eerste aanzet en daar waar er mogelijkheden zijn, gaan we met z'n tweeën overal naar toe om deze mensen te overtuigen."

Mattheij

Sparta haalde onlangs Lennert Thy, Danzell Gravenberch en Michael Heylen naar Het Kasteel. Heylen werd als vervanger van Jurgen Mattheij aangesteld, die wilde wachten en nog altijd hoopt op een buitenlands avontuur.

"Ik heb een goed gesprek gehad met Henk van Stee en ik begrijp volkomen dat ze Heylen hebben gehaald en niet willen wachten op mij", zegt Mattheij. "En misschien halen ze nog wel een andere verdediger. Dat is prima. Ik wil nog altijd de stap naar het buitenland maken, maar je weet het in het voetbal nooit."

Mattheij houdt de deur naar Sparta dus nog op een heel klein kiertje, al meldde het Algemeen Dagblad vrijdag dat hij dichtbij een akkoord met CSKA Sofia uit Bulgarije is. De verdediger nuanceert dat enigszins. "Ik was ook verbaasd toen ik het las. Er is wel contact geweest, maar niet meer dan dat. Natuurlijk speelt het financiële plaatje een rol bij mijn keuze, maar het moet sportief ook wel leuk zijn. Ik ben pas 27 jaar en dus hopelijk nog niet aan het einde van mijn carrière."

Ondanks dat hij nog een contract tot het einde van juni heeft, heeft Mattheij vrijdag zijn laatste training bij Sparta afgewerkt. "Omdat Fraser vanaf volgende week met spelers wil werken die ook volgend seizoen bij Sparta spelen. En dat begrijp ik."

Rankovic

Ook in de technische staf van Sparta hebben er veranderingen plaatsgevonden. Frasers rechterhand Aleksandar Rankovic vertrok naar ADO Den Haag om op eigen benen te staan. Het maakt Fraser trots, al baalt hij er ook stevig van. "Hij is niet alleen belangrijk voor mij geweest, maar ook voor de hele organisatie van Sparta. Hij is heel precies in zijn werk en eist het maximale van spelers, maar ook van de technische staf en de organisatie."

Bij Vitesse werkte Fraser ook al samen met Rankovic en nam hem mee naar Sparta. "Als je aantal jaar met elkaar werkt, en zo intensief als wij dat gedaan hebben, dan hoef ik alleen maar aan Ranko aan te geven: vandaag of morgen wil ik dit en dat in de vormen hebben. Hij is fantastisch in het bedenken van vormen en weet dan precies hoe ik het wil hebben."

Fraser ging Rankovic, die wel als speler en als jeugdtrainer bij ADO werkzaam was, als hoofdtrainer in Den Haag voor. Volgens velen een moeilijke club om te werken. "Toen ik bij ADO begon zei men moeilijk club. Toen ik naar Vitesse ging: Hollywood aan de Rijn, moeilijke club. En toen kwam ik bij Sparta, waar in het afgelopen decennium twintig trainers hebben gezeten. Ook een moeilijke club. Ik denk dat alles moeilijk is, het is de druk die je er zelf oplegt."

De Nooijer

De opvolger van Rankovic heeft Sparta al binnen. De club heeft Gérard de Nooijer voor één jaar vastgelegd. De Nooijer was de afgelopen maanden actief in China, maar keerde terug naar Nederland.

De overige stafleden van Fraser zijn nu allemaal oud-Spartanen. Nico Jalink, Frank Kooiman (keeperstrainer) en De Nooijer speelden zelfs samen in het succesvolle seizoen 1995/1996, toen Sparta onder Henk ten Cate zesde werd in de eredivisie.

Fraser meent dat dat succes ergens vandaan moet komen en roemt de persoonlijkheden van zijn collega's. "Ik heb een volwassen, mannelijke groep. Dus ik heb ook trainers nodig die mij daarin ondersteunen en op sommige dingen misschien zelfs wel beter zijn dan ik ben. Om deze groep scherp en gretig te houden."

Uiteindelijk was het Henk van Stee die Gérard de Nooijer voordroeg aan zijn hoofdtrainer. "Ik kon me daar goed in vinden", zegt Fraser, die niet bang is dat De Nooijer door zijn ervaring als eindverantwoordelijke bij FC Dordrecht aan zijn stoelpoten zal gaan zagen.

Een persoonlijkheid is niet bang voor een andere persoonlijkheid Henk Fraser

Fraser met een glimlach: "Dat is zijn probleem... Nee, daar praat je natuurlijk wel over. Er zijn mensen die het mij hebben afgeraden om een trainer te nemen die ook hoofdtrainer wil zijn. Een persoonlijkheid is niet bang voor een andere persoonlijkheid. Er is één doel: Sparta in de eredivisie houden. En ik ken Gérard goed genoeg om te zien en te weten dat ik me daar niet druk om hoef te maken. Maar hij mag wel zijn ambities hebben."

Bekijk hierboven het volledige interview met Henk Fraser. Daarin gaat hij ook in op het inleveren van een deel van zijn salaris, de creativiteit op de trainingen en dat er wat hem betreft snel weer gevoetbald moet worden.