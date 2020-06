Rotterdam versterkt informatieteam voor corona-uitkering

De telefonisten van 14010 krijgen nu ook toestemming om het dossier in te kijken en de status van de aanvraag te zien. Ook zullen er tijdelijk telefonisten van Ahoy worden ingezet.

Klachten over regeling

Nog steeds zijn er mensen die een aanvraag voor een bijstanduitkering vanwege corona (Tozo-regeling) hebben gedaan en klagen over te late betalingen of slechte informatie over hun aanvraag. Een van hen is John Simons, een taxichauffeur uit Rotterdam.

Simons heeft een eigen taxibedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het halen en brengen van mensen naar vliegvelden. Verder wordt er gereden voor bedrijven. Maar het werk van Simons ligt sinds de lockdown stil. Hij werkt samen met een collega.

Beiden hebben direct eind maart een aanvraag gedaan voor steun via de Tozo-regeling. John Simons heeft twee betalingen gehad en wacht nog steeds op de derde. "Mijn zakenpartner heeft pas één keer een betaling gehad, eind april. En daarna helemaal niets meer. Eigenlijk had je voor eind mei al je derde betaling binnen moeten hebben."

Telefonische informatie

Meerdere keren is er gebeld om te achterhalen wat er aan de hand is. Maar duidelijkheid komt er niet. "Dan zeggen ze aan de telefoon: 'We hebben het druk of u krijgt volgende week geld'. Ook wordt je doorverbonden, maar dan krijg je helemaal niemand meer aan de lijn. Ook zeggen medewerkers dat ze het dossier niet kunnen inzien", aldus John Simons.

Hij hoopt dat er nu snel een oplossing komt, want financieel wordt het moeilijk. "Je zit dadelijk gewoon zonder levensgeld. Dan kan je je boodschappen niet meer doen".

Klachten bekend bij Ombudsman

Ook de ombudsman van de gemeente Rotterdam, Anne Mieke Zwaneveld, heeft diverse klachten gehad van mensen die lang moeten wachten. "Ik heb de indruk dat sommige mensen heel snel en adequaat een reactie krijgen en ook al betaald krijgen. Maar ik heb ook klachten van mensen die elf weken lang niets hebben gehoord".

De ombudsman weet niet wat er aan de hand is en heeft er ook nog geen onderzoek naar gedaan. Eerst wil ze van de gemeente weten wat er gedaan is met de klachten die ze heeft doorgestuurd. Ook zijn klachten bekend over de telefonische informatie met de gemeente die niet goed zou verlopen.

Lening aanvragen

Ook bij het aanvragen van een lening via de Tozo-regeling is vertraging geweest, volgens de Rotterdamse ombudsman. "Ik heb begrepen dat de gemeente Rotterdam bij het beoordelen van die leningen daar heel traag in is geweest. Dat ze daar op een heel laat moment pas mee begonnen zijn"

De ombudsman denkt dat er onvoldoende personeel was dat hier ervaring mee had. "Het is ook ingewikkeld om die aanvragen van de lening te beoordelen. Dan moet je zicht hebben op hoe het gaat met de onderneming en wat de resultaten tot dat moment zijn geweest".

Reactie gemeente Rotterdam

Wethouder Moti (Werk en Inkomen) laat via een schriftelijke reactie weten het heel vervelend te vinden als ondernemers niet binnen vier weken het voorschot op hun Tozo-aanvraag hebben ontvangen.

"We vragen hun en andere ondernemers die na vier weken nog geen voorschot hebben ontvangen via het nummer 010 – 498 47 77 contact met ons op te nemen. Dit nummer is ook buiten kantoortijden beschikbaar. We zetten dan alles op alles om deze ondernemer zo snel mogelijk te helpen."

Ook wordt vermeld dat van de 27.952 verstrekte voorschotten aan Rotterdammers bijna 95 procent binnen de termijn van 28 dagen is afgehandeld. "Maar we betreuren dat er toch een groep mensen is bij wie het niet goed is gegaan. De tweede voorschotten zijn allemaal binnen de termijn van 28 dagen verstrekt".

Een reden dat een ondernemer nog geen voorschot heeft gehad, kan volgens de gemeente ook zijn dat er nog wordt gewacht op aanvullende informatie van de aanvrager. Ondernemers die hierbij hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met het extra nummer.

Nieuwe aanvragen

Vanaf dit weekend kunnen ondernemers bij de gemeente Tozo 2 aanvragen. Ook de ondernemers die Tozo 1 ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag doen, omdat de voorwaarden zijn veranderd. Iedereen die Tozo 1 heeft aangevraagd, krijgt eind deze week een brief met meer informatie over het aanvragen van Tozo 2, zo laat de gemeente weten.