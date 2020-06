Gemeente Rotterdam houdt cameratoezicht bij standbeeld Piet Hein

Bij het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven heeft de gemeente een bewakingscamera geplaatst. Eerder deze week werd het beeld beklad met de woorden 'killer' en 'dief'.

Stadsbeheer Rotterdam laat weten dat de camera is geplaatst om onrust en bekladdingen in de toekomst te voorkomen. "Je hoopt dat het beeld nu met rust gelaten wordt", aldus een woordvoerder.

Cameratoezicht van Stadsbeheer krijgt de beelden binnen en bekijkt ze. Ook de politie kan meekijken. Het is nog niet duidelijk hoe lang de camera zal bijven staan.

Piet Hein is het enige standbeeld in de stad dat camerabewaking heeft gekregen vanwege de bekladdingen op verschillende plekken in de stad.