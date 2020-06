Burgemeester Aboutaleb sluit café Hillelaan na schietpartij op straat

Burgemeester Aboutaleb heeft café Première aan de Hillelaan in Rotterdam voor twee weken gesloten. Reden is de schietpartij van vrijdagnacht in de straat, waarbij een 32-jarige Rotterdammer gewond raakte. De eigenaar van het café snapt niets van het besluit.

Het was even schrikken voor de bezoekers en het personeel van Première in Rotterdam-Zuid. Een bebloede man klampte zich eerst vast aan één van de entreedeuren. Toen hij even verderop bij de tweede ingang naar binnen wilde, riep de café-eigenaar dat hij beter buiten kon blijven. "Ik was bang voor de gevolgen als ik hem zou binnenlaten."



Het slachtoffer van de schietpartij stak vervolgens de straat over. Onder het metroviaduct zakte hij in elkaar. Eén van de mensen die nog in Première was, hielp de man en verzorgde hem met ijswater en doeken tot de ambulance arriveerde.

Zaterdagmiddag kwam de mededeling dat de gemeente Rotterdam de horecagelegenheid alsnog heeft gesloten. De reden die wordt gegeven, is het aantasten van de openbare orde en veiligheid.

De eigenaar van het café snapt niet waarom zijn zaak wordt gesloten, terwijl de schietpartij op de openbare weg was. Hij overweegt juridische stappen om de sluiting ongedaan te maken.