Acht verdachten aangehouden na drugsactie Nissewaard

Hoofdverdachte van 48 jaar aangehouden voor de handel in verdovende middelen. Vrijdag werd door de @politienissewaard ism met @politie_flexteam_zw en de districtsrecherche en drugsactie georganiseerd in de gemeente Nissewaard.Hierbij werden 8 verdachten aangehouden welke allen in het bezit waren van zowel hard- als softdrugs. In Heenvliet werden in een verborgen ruimte van een auto ruim 100 wikkels met cocaïne aangetroffen.In de woning van de hoofdverdachte uit Spijkenisse werd een aanzienlijke hoeveelheid geld aangetroffen. Evenals hard- en softdrugs. De hoofd verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de Rechter-Commisaris.Daarnaast zal er een bestuurlijke rapportage worden verstrekt aan de burgemeester @foortvanoosten van de #gemeenteNissewaard. Deze zal kijken om bestuurlijke maatregelen op te leggen zoals de (tijdelijke) sluiting van de woning en het opleggen van een last onder dwangsom.#PolitieNissewaard #drugsactie #verdachten aangehouden #aangehouden