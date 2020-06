Een brand heeft zaterdagavond laat flink wat schade aangericht aan een huis aan de Sliedrechtstraat in Rotterdam. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond buiten de rijtjeswoning in wat afval en sloeg over op het huis. De brandweer was er snel bij en bluste het vuur. Een ambulance rukte uit om personen te controleren die mogelijk rook hadden ingeademd.