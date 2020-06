Bij de spoedeisende hulp van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft zich zaterdagavond een man gemeld die zei dat hij is beschoten. De politie onderzoekt de zaak.

De 28-jarige man zei dat hij in de Mauritsstraat in Capelle aan den IJssel in zijn been is geraakt. Hij is behandeld aan de wond en kon snel weer naar huis.