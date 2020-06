Stroomstoring legt raffinaderij in de Botlek gedeeltelijk stil

De oorzaak van de storing is volgens een Esso-woordvoerster nog niet bekend, een aantal eenheden van de fabriek ligt stil. Hoe lang de storing nog duurt, kan ze niet zeggen.

In de wijde omgeving van de Esso-raffinaderij kunnen mensen last hebben van de stank en het geluid, meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Volgens het bedrijf en de brandweer is de situatie volledig onder controle. Hulpdiensten zijn naar de raffinaderij om het proces in de gaten te houden. "Het affakkelen zie en hoor je in een wijde omtrek, maar dit verloopt volledig gecontroleerd. Bij een stroomstroring zijn er altijd risico's, maar er is nu geen sprake van gevaar," laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.