Ook in het nieuwe Theater Zuidplein is (bijna) alles rood

Ook in splinternieuw Theater Zuidplein is alles rood

Directeur Emmelien Matthijse geeft de bezoeker met gepaste trots een rondleiding. Ze is blij met het - bijna - eindresultaat. Het pand is klaar, nu nog zaken als spotlights en geluidsboxen ophangen. Dan kan het theater in principe in september open

"Kijk, hier gaat het allemaal gebeuren", zegt Matthijse als ze de centrale hal inloopt. We hebben een enorm lange bar van zeventien meter. En daar zit de bibliotheek", wijst ze naar de andere kant. Bieb en theater delen het pand en willen nauw gaan samenwerken.

Pronkstuk

"Dit is het pronkstuk. Naast de drie zalen natuurlijk. De bezoekers kunnen net als op de oude locatie een breed programma verwachten."

"We zijn er ook voor mensen die niet zo vaak naar het theater gaan. Multicultureel ook. We zijn er voor alle bewoners en zeker ook de bewoners van Rotterdam-Zuid."

Matthijse kijkt even verderop tevreden de grote zaal rond. "Alles is hier rood. Dat was aan het begin al duidelijk: rood moest het worden. Rood is flaneren, dat is een mooie avond hebben. Dat hoort bij Theater Zuidplein."

Een verschil met de oude locatie is er wel. "Dit is 2020. Met veel beenruimte en een state-of-the-art 3D-gecomponeerde wand die de akoestiek heel mooi maakt. Een toptheater."