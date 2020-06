Dronken en schreeuwende man houdt gemoederen en politie bezig in Meerkerk

Een dronken man heeft zaterdagmiddag voor veel onrust gezorgd in Meerkerk. Hij lag een lange tijd schreeuwend op straat op de Burgemeester Sloblaan. Toen de politie kwam, ging hij zich nog wilder gedragen.

Agenten hebben de man meerdere keren naar huis proberen te sturen, maar hij bleef tekeergaan. Toen de politie de dronken man wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. Dit leidde tot een worsteling op straat met de agenten als uiteindelijke winnaar. De man werd, onder het oog van vele buurtbewoners, in de boeien geslagen.

Daarmee hield het avontuur voor de agenten niet op. De man werd onwel in de politieauto en er moest met spoed een ambulance komen. De verdachte is in het ziekenhuis behandeld en daarna vastgezet.