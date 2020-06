RIVM: twee nieuwe coronadoden, zes ziekenhuisopnames

Er zijn tot nu toe zeker 6059 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM zondag in een nieuwe update. Het aantal sterfgevallen is dit weekend met zes gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met zes, naar 11.828.

Het op zondag nieuw gemelde aantal sterfgevallen is lager dan dat van zaterdag, toen sprak het RIVM over vier nieuwe coronadoden. Vrijdag waren dat er nog vijf. De zes nieuw gemelde ziekenhuisopnames van zondag zijn er iets minder dan de negen van zaterdag.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 48.783, een toename van 143 personen ten opzichte van zaterdagmiddag. Een dag eerder waren dat er nog 179.

Eén sterfgeval en drie ziekenhuisopnames in regio

In onze regio zijn drie personen opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de laatste update van het RIVM. Ook is een persoon uit Rotterdam overleden aan het coronavirus. In totaal meldt het RIVM zeventien nieuwe besmettingen in de regio, waarvan negen in Rotterdam en drie in Ridderkerk.

Kijk hieronder naar de cijfers uit jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal voor het aantal ziekenhuisopnames, het derde getal voor het aantal coronadoden in die gemeente.

RIVM - 14 juni, 14.00 uur:

Alblasserdam 42 - 10 - 4

Albrandswaard 103 - 14 - 8

Barendrecht 138 - 40 - 13

Brielle 33 - 11 - 0

Capelle a/d IJssel 297 - 53 - 53

Dordrecht 525 - 85 - 57

Goeree-Overflakkee 262 - 53 - 34

Gorinchem 150 - 18 - 15

Hardinxveld-Giessendam 33 - 2 - 2

Hellevoetsluis 71 - 16 - 3

Hendrik-Ido-Ambacht 69 - 11 - 6

Hoeksche Waard 308 - 76 - 20

Krimpen a/d IJssel 81 - 10 - 8

Lansingerland 187 - 42 - 25

Maassluis 63 - 20 - 4

Molenlanden 122 - 18 - 8

Nissewaard 182 - 55 - 17

Papendrecht 76 - 9 - 8

Ridderkerk 148 - 37 - 16

Rotterdam 2559 - 515 - 341

Schiedam 243 - 57 - 23

Sliedrecht 65 - 9 - 5

Vlaardingen 280 - 43 - 29

Westvoorne 25 - 6 - 0

Zwijndrecht 159 - 23 - 27

Totaal: 6221 (+17) besmettingen, 1233 (+3) ziekenhuisopnames & 726 (+1) coronadoden