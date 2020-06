Bekende en betrokken Afrikaans-Rotterdamse danser vermoord bij Kaapstad

Hij kwam als Zuid-Afrikaan naar Rotterdam om zijn droom te verwezenlijken: professioneel danser worden. Kirvan Fortuin haalde alles uit zijn opleiding aan Codarts Rotterdam om vervolgens in Nederland en terug in zijn Zuid-Afrika zijn vleugels uit te slaan. Zaterdag is de danser daar, vlakbij Kaapstad, op 28-jarige leeftijd om het leven gebracht.

"Hier ben ik zeker door geraakt", is de eerste reactie van Caroline Harder, hoofd van de opleiding uitvoerende dans aan Codarts. Zij hoorde via connecties uit Zuid-Afrika dat de oud-leerling daar met messteken is gedood. Een 14-jarig meisje is aangehouden als verdachte.

Uitgesproken

Fortuin was een opmerkelijke verschijning, die zich hard inzette voor de lhbt-gemeenschap en aids-bestrijding. "Het was echt een uitgesproken persoonlijkheid. Dat was ook te zien in vier jaar opleiding. Hij wist echt wat hij wilde. In luxe opgroeien is voor hem niet zo vanzelfsprekend als bij andere scholieren. Daarom wilde hij ook altijd overal alles uithalen."

In 2017 werd Fortuin in Rotterdam gevolgd voor een documentaire over Zuid-Afrikanen in Rotterdam. Daarin laat hij zijn favoriete plekken in de stad zien en vertelt hij over zijn opleiding. Bericht gaat verder onder de video.

Na zijn opleiding pendelde Fortuin op en neer tussen Nederland en Zuid-Afrika. Hij bleef onder meer in Schouwburg Rotterdam dansen. Ook probeerde hij Zuid-Afrikaanse jongeren uit de townships aan Codarts te koppelen voor een kans. "Wij hebben veel contacten met het land," zegt Harder.

Lees verder onder het Instagrambericht

Lovende woorden over Fortuin komen ook van choreografe Krisztina de Châtel. Zij maakt voor producties vaak gebruik van studenten van Codarts en nam ook de talentvolle Fortuin aan. "Hij was altijd leergierig. Iets aanleren was voor hem gewoon moeten. Hij was ook heel blij als hij een nieuwe kans kreeg." Fortuin trad voor een productie van De Châtel in verschillende plekken op in Nederland.

Ook volgens de choreografe was Fortuin erg betrokken. "Hij bedacht na een tijdje zelf ook choreografieën. Hij leerde deze dan aan Zuid-Afrikaanse jongeren." Over het Afrikaanse land heeft De Châtel mooie herinneringen. "We hebben met een dansgroep en hem eens een reis gemaakt daar. Hij regelde alles voor ons. Prachtig om te dansen voor een publiek van Zuid-Afrikaanse kinderen."

Zoom-sessie

De Châtel hoorde het nieuws over de dood van Fortuin al snel zaterdag. "Het is echt choquerend. Veel leraren waren hier kapot van. Zondagavond wordt er een zoom-meeting opgezet waarin iedereen zijn of haar hart kan luchten."