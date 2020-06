Gezamenlijk sanitair campings weer open: 'het is weer zoals het hoort te zijn'

Campingeigenaren halen opgelucht adem. Vanaf maandag mag het gezamenlijk sanitair weer open. Kleinere campings, zoals Boerencamping Slingeland in Giesssenburg en Camping Buitengoed de Kriekenboogerd in Oud-Beijerland, treffen dit weekend hun maatregelen.

Het was even aanpoten, want volgens de eerste berichten zou de versoepeling pas op 1 juli ingaan. Willeke van der Pligt van De Kriekenboogerd: "Direct na het eind van de toespraak van premier Rutte ging de telefoon en werd er vanaf 1 juli gereserveerd."

Niet lang daarna kwam de verrassende mededeling dat openbaar sanitair al vanaf maandag 15 juni open mag. Twee weken eerder dus. Willeke: "Ik verwacht bij mooi weer dat er vanaf maandag wel weer gasten komen." Echtgenoot Joost vult aan: "De camping hangt of staat met het weer. Als mensen volgende week zien dat het lekker weer is en ze weten dat alles hier weer gebruikt mag worden, dan komen ze."

Anderhalve meter stickers

Willeke en haar man Joost plakken de laatste anderhalve meter stickers op de deuren van het sanitairgebouw. Ze wijst naar de verschillende ruimtes. "Alleen de stortplaats voor het chemisch toilet en afvalwater was de afgelopen maand open. Vanaf maandag doet het dames-en herensanitair ook weer mee. Alles is weer klaar voor gebruik".

Willeke had het lastig met de maatregel dat het algemene sanitair in april dicht moest. "We hebben 30 plaatsen, maar er stond geen caravan op het veld. Mensen mochten wel naar het toilet bij een dierentuin, maar hier, op zo'n mooi, klein gebeuren als dit, moest alles op slot. Die regels vond ik wel heel vreemd."

Ei van Columbus

"Vanaf maandag is het weer zoals het hoort te zijn", zegt Willeke. "De anderhalve meter stickers hangen, alles is schoon en dan gaan we 't maar zien." Ook Joost kijkt alvast vooruit. "Ik hoop ook dat gasten er gehoor aan geven. Toon respect voor elkaar en hou afstand."



Veel liefhebbers van kamperen werden buitengesloten door de maatregel dat gezamenlijk sanitair tot 15 juni dicht moest blijven. Want waar moet je douchen of naar de wc als je gewoon in een tent zit? Het ei van Columbus lag in de plaatsing van een groep privé-units. Zo konden kampeerliefhebbers zonder eigen sanitair tóch een comfortabel verblijf tegemoet zien.

Eigen sanitair

Pieter en Petra van Wijk kamperen al 50 jaar. Ze staan met veel plezier op Camping Slingeland in Giessenburg. "We hebben in de caravan zelf wel een klein toilet, maar dat gebruiken we eigenlijk alleen 's nachts." Eigenaar Teus Dijksman zag de oplossing voor zijn gasten in de plaatsing van een groep privé-units, grenzend aan het hoofdgebouwtje.

Petra loopt met een sleutel in haar hand geklemd richting haar eigen unit en somt enthousiast op.

"Een toilet, een wastafel, een douche, een bankje en genoeg haakjes om je kleding en handdoeken op te hangen. En je kunt hier gewoon alles achterlaten." Alleen maar voordelen, legt Petra uit. "Nu kan je gewoon lekker hier naar het toilet, je kan lekker douchen, je houdt het zelf schoon, er komt voor de rest niemand in, want je hebt een eigen sleutel. Ik vind het ideaal."

Even hardop zeggen

Vanaf maandag worden de was-, toilet-, en doucheruimtes op Camping Slingeland weer teruggegeven aan alle gasten. De ruimtes die omgetoverd waren tot privé-domeintjes, gelden dan niet meer. Gasten die dat toch op prijs stellen kunnen de overstap maken naar één van de privé-units buiten het gebouw.

Eigenaar Teus Dijksman: "Het wordt nog spannend. Vanaf woensdag is het bericht de wereld in gestrooid dat het gemeenschappelijk sanitair open gaat maar wij hebben van de Veiligheidsregio nog niks gehoord. Welke regels er precies gaan gelden weet ik niet."

Voorlopig houdt Teus het erop dat het naleven van de afstands-en hygiënemaatregelen volstaat. Voor het in-en uitgaand verkeer in het gebouwtje denkt Teus dat mensen het even hardop moeten zeggen als ze uit de douche of toilet komen. "Dan kunnen we dat een beetje reguleren" zegt Teus, die ook rekent op de eigen verantwoordelijkheid van gasten.

Zijn privé-units een blijvertje?

De groep privé-units staat bij camping Slingeland aan de kop van het terrein. Gebruikers moeten dus een stukje lopen. Toch is dat geen bezwaar voor doorgewinterde kampeerders als Pieter en Petra van Wijk. Sterker nog: te veel luxe, zoals een eigen unit vlak bij je tent, hoeft hij niet. "Zo is het eigenlijk geen kamperen meer hè?", zegt Pieter. "Al die luxe franjes die hoeven voor mij niet hoor." "We kiezen niet voor niets voor een boerencamping", vult Petra aan.

Deze gedachte sluit naadloos aan op de visie van campingeigenaar Teus Dijksman van boerencamping Slingeland. "Mensen die gewend zijn aan privésanitair, verwachten dat op de plaats waar hun caravan staat. Dat is voor mij nog een stap te ver. Wij bieden de mogelijkheid voor privésanitair, maar dan moeten gasten het hier ook voor lief nemen dat ze er een stukje voor moeten lopen".

Maar in Teus schuilt ook de ondernemer. "Als blijkt dat de vraag blijvend is, dan gaan we misschien wel een paar plaatsen op de camping voorzien van die units. Maar dat kun je niet midden in het seizoen realiseren."

Erg fijn, maar het kost ook wat

Zo'n privé-unit drukt wel op het vakantiebudget. De campingeigenaar huurt de units, maar berekent de kosten uiteraard door aan de gebruikers. "Deze maand kost het 75 euro per week", licht Petra toe. "Vanaf 1 juli, als het toiletgebouw weer open mag, is het 100 euro per week. Dat is natuurlijk best een aardig bedrag". Pieter kijkt met een knipoog vooruit: "Als er volgend jaar geen corona of andere ziektes zijn, nemen wij gewoon het washok."