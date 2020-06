Opnames romantische komedie starten maandag in Rotterdam

Het centrum van Rotterdam is vanaf maandag het decor van de nieuwe romantische komedie Casanova's. Het is de eerste Nederlandse film die wordt opgenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Rotterdammer Rienus Krul speelt de hoofdrol in de film en vertelt bij Radio Rijnmond hoe het opnemen van een film ten tijden van corona in zijn werk gaat.

"Het is een grote uitdaging. We hebben en protocol moeten tekenen hoe we met elkaar moeten omgaan op de set. De hele crew mag de anderhalve meter niet overschrijden. De acteurs mogen tijdens het draaien wel over de anderhalve meter heen gaan. Als er nog wat intiemere scenes gaan plaatsvinden, die gaan wel komen, dan gaat dat al helemaal niet natuurlijk."

Iedere acteur krijgt zijn eigen kistje met attributen. "Die mag alleen de acteur zelf vasthouden. Ook bij de visagie werken ze met mondkapjes en handschoenen."

De film wordt opgenomen in het centrum van Rotterdam. De eerste draaidag is maandag en en Krul heeft al wat van zijn medespelers ontmoet. "De mannen die in de versiercursus zitten, daar hebben we al een dag mee gerepeteerd. Jim Bakkum en nog twee andere mannen, maar die namen worden dinsdag bekend gemaakt."

Krul herkent zich wel in zijn karakter: "De omschrijving was: een 35-jarige maagd, een beetje een sukkel die nog nooit een vrouw had gehad en dit is zijn laatste kans om aan een vrouw te komen. Het is een hele onhandige jongen. Ik krijg lang haar. Die mannen die nooit het daglicht zien die de hele dag aan het programmeren zijn. Die moet dan in een keer vrouwen gaan aanspreken. Dat is wel een goede bodem voor komedie."

De film komt uit op 8 oktober.