Journalist Aad van den Heuvel (84) overleden

De geboren Rotterdammer is bij het grote publiek bekend van programma's als Brandpunt en Ook Dat Nog!

Als kind maakte hij het bombardement op Rotterdam mee. "Ons huis was als een van de eersten aan de beurt", vertelde hij in 2015 op Radio Rijnmond. "We hebben het overleefd en zijn daarna opgevangen door de baggersfamilie Volker in Sliedrecht. In het huis waarin nu het Baggermuseum zit."

Van den Heuvel was al geruime tijd ziek. De uitvaart was afgelopen zaterdag.

Doorgewinterde journalist

Van den Heuvel kwam eind jaren vijftig bij de KRO terecht. Vanaf 1960 werkte hij voor het actualiteitenprogramma Brandpunt, waardoor hij bij het grote publiek bekend werd. Hij kreeg voor zijn reportages tal van prijzen.

KRO-NCRV laat in een reactie weten: "Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe." Maandag kijkt de omroep in een extra uitzending terug op het werk van Van den Heuvel.

Rijnmond maakte in de serie De Groot en de Grote Rotterdammers een portret van Aad van den Heuvel.