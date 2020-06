Duurzaam wonen in de Esch: van modderpoel tot droomhuis

Vijf jaar geleden was de oude locatie van hockeyvereniging Leonidas in Kralingen niets meer dan een drassig stukje grond. Het idee rees om een wijk te bouwen op 46 kavels met duurzame zelfbouwwoningen voor een betaalbare prijs. Een unicum in Rotterdam.

Toen dit nieuws bekend werd, sliepen de belangstellenden voor de deur van het makelaarskantoor om een kavel in De Esch te bemachtigen.

Anno 2020 spelen de kinderen tussen de bloeiende planten en vrijstaande huizen. Elke woning heeft een ander uiterlijk en karakter. Na jaren van hard werken, plukken de bewoners eindelijk de vruchten van hun noeste arbeid. Een portret van drie trotse huiseigenaren.

Alles is aangepast

Jos Kuppens was één van de eersten die een felbegeerde kavel bemachtigde. De prijs toen was 170 duizend euro voor 360 vierkante meter. In totaal was hij 450 duizend euro kwijt aan grond en huis.

Hij is ruimtelijk ontwerper en naar eigen zeggen ook handig. Desondanks is Jos van mening dat je geen professional hoeft te zijn om je eigen huis te bouwen. Alles in het huis is aangepast, omdat zijn zoon een beperking heeft. Hij zit in een rolstoel. “Ik denk dat ik ongeveer zeventig procent van dit huis zelf heb gedaan.” Een huis is nooit af en daarom is de schuur het meest recente project van Jos. Hij is trots op zijn ‘mancave’ oftewel werkplaats. “Hier wordt ik heel gelukkig van.”

Lijdensweg

Een romantisch beeld van zelfbouw wil hij niet scheppen; in de praktijk is hard werken. “Je moet ervan genieten anders wordt het een lijdensweg. De werkelijkheid is weerbarstig. Je moet het echt wel leuk vinden.”

Om een ruimtelijk gevoel binnen het huis te creëren heeft hij ervoor gekozen om op de twee woonlagen de deuren open te laten. Behalve die van het toilet en de douche. “De deuren horen open te staan, maar ze kunnen ook dicht.” Eyecatchers in het huis zijn naar zijn zeggen de lift die zelf ontworpen is en de serre met 180 graden uitkijk naar de tuin.

Voor filmmaker Marcel IJzerman is het altijd een droom geweest om een eigen huis te bouwen. “Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gebeuren.” De kersverse vader woont samen met zijn vrouw en baby. Hun huis heeft twee woonlagen. Op de eerste verdieping is de keuken en leefruimte. Op de begane grond zijn de slaapkamers en werkplek van zijn vrouw die vanuit huis werkt. De indeling ook een keuze geboren vanuit privacy. “Beneden is iets dichter, boven meer open door de vele ramen.”

Hij loopt naar de eerste verdieping die bestaat uit een grote ruimte. Keuken en woonkamer vormen een geheel en de leefruimte heeft uitkijk op buitenbad Kralings Zwembad.

Moestuin en kippenhok

Materiaalgebruik was voor Marcel belangrijk. Ze hebben voornamelijk hout gebruikt, omdat het hernieuwbaar is. Ook de buitenkant van het huis bestaat voor het grootste gedeelde uit hout wat van Staatsbosbeheer afkomstig is. “Het is een duurzame gedachte om lokaal materiaal te gebruiken en daar hebben we naar gezocht.”

De duurzame gedachte zit ook in hun moestuin en kippenhok. Uit het kippenhok haalt hij een ei en trots laat hij de artisjokkenstruik zien. “De moestuin is echt een toevoeging in de keuken. Je hebt altijd iets.”

Voor bewoner Stefan Prins voelt de wijk door al het groen en de vrijstaande huizen als een vakantiepark. Zijn huis is geïnspireerd op Scandinavische buitenhuizen. Wederom is alles zelfbouw, zelfs de messing deurklink is eigen ontwerp. Momenteel zit hij in een verbouwing, mede omdat hij en zijn vrouw binnenkort een tweede kind verwachten. “Een huis is nooit af.”

Opvallend aan de binnenkant is dat het huis maar vier deuren heeft. “We hebben geprobeerd om een ruimtelijk huis te creëren. Je kan bijvoorbeeld op de begane grond een rondje lopen.”

Lichtval

De huiskamer grenst aan een groot raam waar veel lichtval is. De ramen zijn geplaatst aan de zijde van het huis die uitkijkt naar de wijk. De andere zijde grenst aan het parkeerterrein. Lichtval en uitkijk zijn voor de architect belangrijk.“ Het is een bewuste keuze, want bij elk raam waar we uitkijken zie je groen.”

En dan nu de gewetensvraag: zou Stefan zelfbouw aan anderen aanraden? Hij waarschuwt voor de intensiteit. De bouw duurt altijd langer en de kosten worden hoger dan gepland. “Maar als je de kans en ambitie hebt, dan is het heel mooi.”

De familie Prins woont op een kavel van 400 vierkante meter. Totale kosten van de grond en de bouw van het huis was ongeveer een half miljoen euro. Ter vergelijking: op huizenverkoopsite Funda staat nu een huis in dezelfde wijk aangeboden voor 675 duizend euro op een perceel van 250 vierkante meter.

