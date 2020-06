Uitstel van betaling voor Smit Mode

De eigenaren van Smit Mode uit Alblasserdam, met achttien vestigingen in de regio, hebben uitstel van betaling aangevraagd. Een curator is aangesteld om te onderzoeken hoe en in welke vorm het bedrijf een doorstart maakt. Smit heeft 150 personeelsleden.

"Door het coronavirus is de omzet van het bedrijf sterk gedaald", zegt curator Van den Bergh. "Daardoor heeft Smit betalingsproblemen gekregen. We onderzoeken wel of een doorstart mogelijk is."