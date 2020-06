Er valt veel te weinig regen, maar gelukkig is het westen van het land 'het afvoerputje'

In februari is er heel veel regen gevallen. "Toen dachten we allemaal van: we komen het land voorlopig niet meer op, want het is zo nat", vertelt akkerbouwer Johan van Driel, die ook expert klimaat en water is bij waterschap Hollandse Delta.

Droge wind

Maar, toen veranderde de weersituatie compleet. "Het werd droog, ging waaien met een oostenwind en er waren hoge temperaturen voor de tijd van het jaar." De oostenwind is heel droog, waardoor de grond heel snel is ingedroogd en keihard is geworden.

Dat er de afgelopen dagen wat neerslag is gevallen, geeft wel iets van verlichting. Maar: "Er zitten grote scheuren in de grond en als het dan heel snel en heel hard regent dan loopt het water via de scheuren weliswaar wel naar het grondwater, maar het wordt dan ook weer heel snel afgevoerd in het oppervlaktewater in de sloten en singels."

Problematisch

Het watertekort is inmiddels opgelopen tot 150-170 millimeter. "Dit wil zeggen dat we 150-170 millimeter minder regen hebben gehad dan normaal."

Dit kan volgens van Driel problematisch zijn. "In deze tijd van het jaar heeft de natuur heel veel water nodig, omdat alle planten aan het groeien, bloeien en zich aan het ontwikkelen zijn. En dan heb je net als wij, als je bijvoorbeeld aan het sporten bent, vocht nodig."

Afvoerputje

Gelukkig is de situatie in onze regio goed onder controle te houden. "Dit heeft ermee te maken dat wij hier in het Westen van het land in een badkuip zitten. We zijn eigenlijk het afvoerputje."

Van Driel legt uit dat wij het voordeel hebben dat het zoete water vanuit Europa onze kant op stroomt. "Wij hebben dus het voordeel dat we voldoende zoet water kunnen houden, alhoewel dit wel steeds minder wordt."

De droogte kan ook van grote invloed zijn op de dijken. "Er zijn dijken die bestaan uit klei. En er zijn dijken van veen en deze hebben vocht nodig. Als deze uitdrogen dan worden ze instabiel." Een klein lichtpuntje: in onze regio bestaan de meeste dijken uit klei.