Seksbranche wil ook weer open: 'Corona krijg je niet van een dikke wip'

In Club OQ in Rotterdam zijn ze er klaar voor: schermpjes in de bar, mondkapjes voor de klanten, verplicht douchen voor en na de seks. “Ik begrijp de aarzeling van de buitenwacht wel hoor, maar we kunnen echt beginnen. Het moet ook. Het water staat ons aan de lippen.”

Rien van der Elst is bedrijfsleider bij Club OQ. “Ik schat dat ik sinds februari een ton aan belastingen heb betaald, terwijl hier alles stilligt. We kunnen wel gebruikmaken van staatssteun, maar ik weet niet of dat voldoende is.”

André van Dorst, van de overkoepelende Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER), heeft minister Hugo de Jonge een brandbrief geschreven, namens de 20- 25.000 sekswerkers. “België, Zwitserland, delen van Duitsland, daar start de seksbranche weer op. Waarom zouden wij het dan niet kunnen? Corona krijg je van het hoesten in elkaars gezicht. Niet van huid-op-huid-contact. Niet van een dikke wip.”

SM-seks

Cindy uit Rotterdam is ondanks het verbod doorgegaan met haar sekswerk aan huis. Eerder vertelde zij dat ze ‘super hygiënisch’ werkt, met handschoenen en mondkapjes. Ook zij had gehoopt weer snel legaal haar brood te kunnen verdienen. “Massagesalons mogen straks weer open. Kan jij me uitleggen waarom dat wel mag en de SM-seks die ik doe niet? Ik heb minder fysiek contact met een klant dan een masseur.”

Ze is heel voorzichtig want een boete van 4000 euro hangt boven het hoofd. “Ik heb al drie keer mannen aan de lijn gehad, die waren zo vaag in hun sekswensen, dat ik er bijna zeker van ben dat het rechercheurs waren. Ik spreek daarom alleen af met vaste klanten.”

Van Dorst kent een geval in Limburg waarbij de boete is opgelegd, ook aan de klanten. “Het gevaar van die boetes is dat klanten de vrouwen gaan chanteren. Ze stellen absurde seks-eisen ‘want anders geef ik je aan bij de politie.’”

Cindy heeft nog geen beroep gedaan op een uitkeringsregeling, omdat zij niet afhankelijk wil zijn. De VER signaleert dat veel vrouwen er wel recht op hebben, maar door de ingewikkelde regelgeving komt er geen geld binnen. Ze hebben een soort van dienstbetrekking, de zogenaamde opting-in-regeling en betalen 45% belasting.

Verbod prostitutie

“De vrouwen die zonder werk zitten hebben recht op bijzondere bijstand. Dat wordt aan de gemeenten overgelaten en die geven vaak niet thuis. Of ze sturen de vrouwen van het kastje naar de muur. Velen zitten nu zonder inkomsten. Ik ben daar echt boos over. Ach, dat vangnet van Rutte, daar zitten erg grote mazen in. Maar ja, we zitten nu eenmaal met een kabinet dat ons niet goed gezind is. De Christen Unie zou het liefst zien dat er weer een algeheel verbod op prostitutie komt.”

Financiën, rechtsbescherming, gezondheidszorg: voor de sekswerkers leek alles goed geregeld. Door de coronatijd dreigt de branche weer terug bij af te zijn. “Velen zijn tijdelijk in de illegaliteit gegaan, werken vanuit huis en merken: ik hoef nu geen belasting te betalen, ik houd veel meer geld over. Nu de overheid ze als een baksteen laat vallen, zeggen ze: bekijk het maar. Ik blijf in de illegaliteit. Het is niet goed, maar ik heb er alle begrip voor.”

Weet Rien van der Elst van Club OQ wat ‘zijn’ vrouwen de afgelopen maanden hebben gedaan? “Ik heb van eentje gehoord dat zij fruit sorteert bij een groothandel. Maar van de meeste vrouwen heb ik geen idee waar ze zijn. Door de nieuwe privacywetgeving mag ik geen contact met ze opnemen. Ik moet maar afwachten welke dames straks terugkomen op 1 september.”

Misverstanden

Of zoveel later. Want garanties zijn er niet. André van Dorst vindt dat er weinig uitleg wordt gegeven. “Niet over de sluiting, niet over de heropening.” Een vergeten branche, waar ook de nodige misverstanden over bestaan, zegt hij.

“Goed om nog eens te zeggen: het draait bij ons niet louter om de seks. Veel mannen komen echt alleen om te praten, over hun huwelijk, hun werk. Ik sprak een keer een vrouw, die zei: de klant zit braaf op een stoel en ik zit ernaast. Hij praat over de patatfabriek waar hij werkt. We zijn nog nooit met elkaar naar bed geweest, maar hij heeft er zo vaak over verteld, ik kan nu zelf wel een patatfabriek beginnen.”

Ondertussen heeft Cindy haar repertoire uitgebreid met de meest veilige vorm van seks die denkbaar is in coronatijd: via de telefoon. In het eerdere interview met Rijnmond kondigde zij aan mogelijk iets ‘met komkommers’ te gaan doen, op afstand. “Daar is het nog niet van gekomen. Wel met wasknijpers en kaarsvet. Ik had laatst een klant aan de lijn, die had zijn eigen buttplugjes al keurig klaar liggen.”