Teddyberenfotografe Helena Van der Kraan sterft op tachtigste verjaardag

In het Franciscus Gasthuis is de Rotterdamse fotografe Helena van der Kraan overleden. Ze werd onder meer bekend door haar teddyberenproject.

Volgens conservator Wim van Sinderen (FotoMuseum Den Haag) behoort Van der Kraan tot de grootste fotografen die Nederland sinds de jaren zeventig heeft gekend.

Haar werk is onder meer te vinden in de collecties van museum Boijmans van Beuningen, het Rijksmuseum en het Haags Fotomuseum.

Het Haags Fotomuseum opende opende onlangs de expositie Beer & Teddy. Van der Kraan bracht de beren daarvoor in beeld, zoals zij ook mensen vastlegde. De berenfoto's, die ook in een boek staan, zijn nog tot november te zien.

Helena van der Kraan werd in 1940 in Praag geboren als Helena Jirina Maazel. Vlak na de mislukte opstand in 1968 in het voormalige Tsjecho-Slowakije, week zij uit naar Nederland. Hier ontmoette ze de Rotterdamse beeldhouwer en graficus Axel van der Kraan (1949), met wie zij veel samenwerkte.

Helena van der Kraan stierf op 14 juni, de ochtend van haar tachtigste verjaardag.