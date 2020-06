Campingsanitair weer open: 'Stiekem een illegaal plasje gedaan'

Vakantiepark Toppershoedje in Ouddorp functioneert vanaf maandag weer als van ouds. De camping moest vanwege de uitbraak van het coronavirus alle gedeelde sanitair sluiten, maar dat is nu niet meer nodig. Dat komt mooi uit, omdat ook veel grenzen weer open gaan voor buitenlandse toeristen.

Op deze bewolkte morgen zijn twee campinggasten al vroeg op. "Het is heerlijk. Ik denk dat ik de eerste met douchen was", zegt een vrouw. Ook de sanitaire voorzieningen op de campings mogen weer open. Die waren vanwege de coronamaatregelen gesloten.

"Gisterenavond heb ik laat al gekeken. Om 23:30 uur waren de wc's al open. Ik dacht: laat ik gauw een poging doen. Stiekem. Een illegaal plasje", lacht ze. Ook al heeft deze mevrouw een camper met eigen sanitair, ze spreekt van een 'benauwd hokkie'. "Heel fijn dat alles weer open is."

Campinggast Tom van Berkel uit Waddinxveen is in eigen huis creatief geweest: hij heeft een eigen sanitairgebouwtje in elkaar geknutseld. "Met een handgeiser op gas heb ik warm water. Zo kan ik lekker douchen", legt hij uit. "In de caravan hebben we ook een douche. Maar daar kun je 3 minuut 20 met warm water douchen, waarna het koud wordt. Dan is het ook tobben." De man gaat zijn bouwwerk niet wegdoen. "Bovendien is 'ie altijd vrij", lacht Van Berkel.

Maatregelen

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, is nog niet alles helemaal het oude. Op Het Toppershoedje is bij de toiletten en douches met behulp van bordjes en linten duidelijk aangegeven hoe campinggasten moeten lopen. Ze moeten ook een nummertje trekken om het sanitaire gebouw in te mogen. Verder mogen niet meer dan vijftien personen in het toiletgebouw.

Roland Hoogwerf, parkmanager van Het Toppershoedje, is desondanks blij. Hij heeft uitgekeken naar de heropening van het sanitair. "We verwachten topdrukte", denkt Hoogwerf over de zomer.

Buiten het sanitaire gebouw is er weinig te merken van de aanpassingen op de camping vanwege het coronavirus. "We hebben besloten om het vakantiegevoel te behouden door niet te veel linten uit te rollen", zegt Hoogwerf.

