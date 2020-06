Unieke foto’s: deze mannen bouwden het Groothandelsgebouw

Het Stadsarchief Rotterdam heeft op een veiling een fotoalbum gekocht met foto’s van de bouw van het Groothandelsgebouw in het centrum van de stad. In het album zitten foto’s waarop juist wel die bouwvakkers te zien zijn.

Wanda Waanders van het Stadsarchief: “Er zitten bijzondere beelden tussen die we nog niet kenden. Je ziet werknemers echt prominent in beeld. We kennen van de wederopbouw de plannenmakers en architecten van naam, maar dit zijn echt de mensen die aan de slag gingen. Dat vind ik mooi aan deze foto’s.”

Paul Groenendijk van het Platform Wederopbouw vult aan: “In plaats van de hoogwaardigheidsbekleders en de bazen, zie je de gewone werkers die aan het werk zijn. Ik denk dat dat voor die tijd heel bijzonder is.”

Het is bij het Stadsarchief Rotterdam niet bekend wie de mannen op de foto zijn, wie de foto heeft gemaakt en wie het album heeft samengesteld. In het album zitten foto’s uit de jaren 1950 en 1951 van de bouw van het Groothandelsgebouw. Van een paar foto’s is wel bekend wie ze heeft gemaakt.

“Ik vermoed dat het verschillende fotografen zijn geweest die opdracht kregen van de aannemer of het architectenbureau”, zegt Waanders. Het blijft gissen naar of degene die de foto’s heeft ingeplakt, ook op de foto’s te zien is. “Ik denk dat het wel iemand is die betrokken was bij het Groothandelsgebouw. Bijvoorbeeld iemand die werkte voor de aannemer of het architectenbureau of in het gebouw zelf.”

Een andere foto uit oktober 1951 laat de bouwvakkers tijdens het schaften zien op het dak van het gebouw. De zitjes met de kleine daken erop, zijn nog jaren gebruikt.

Het Groothandelsgebouw is gebouwd tussen 1948 en 1953. In die jaren speelt het een belangrijke rol in de wederopbouw. “Het is een cruciaal gebouw voor de wederopbouw van Rotterdam”, aldus Groenendijk. “Ten eerste betekende het een enorme hoeveelheid bedrijfsruimte erbij waar schreeuwend behoefte aan was.”

Maar ook symbolisch is het Groothandelsgebouw in de jaren vijftig van grote waarde. Paul Groenendijk: “Toen het grootste gebouw van Europa op zo’n prominente plek in de stad klaar was, kregen de mensen echt het idee dat de wederopbouw wel zou gaan lukken."

Het Groothandelsgebouw aan het Weena is op 3 juni 1953 door koningin Juliana geopend.

Voor het Stadsarchief Rotterdam is het album een aanvulling op de foto’s die het archief al heeft van de bouw van het Groothandelsgebouw. Wanda Waanders heeft het album aangekocht via een veiling.

“Ik kreeg een tip van Hugo Borst”, vertelt Waanders. “We houden veilingen in de gaten. Er worden veel bijzondere dingen door particulieren aangeboden, dingen waarvan je niet weet dat ze er zijn."

Het album is digitaal door te bladeren via de website van het Stadsarchief Rotterdam . Heb je meer informatie over de mensen op de foto’s of de makers van de foto’s, neem dan contact op met Rijnmond. [hyperlink mail mt]

