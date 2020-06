Alle pijlen gericht op Songfestival mét publiek volgend jaar mei in Rotterdam Ahoy

De 65e editie van het Eurovisie Songfestival is in mei 2021 in Rotterdam Ahoy, ongeacht de omstandigheden. De halve finales zijn op dinsdag 18 en donderdag 20 mei. De finale staat gepland op zaterdag 22 mei. Dat heeft de organisatie maandag bekend gemaakt.

"Onze inzet is: volgend jaar een Songfestival met publiek. Daar zijn alle pijlen nu op gericht. Mocht in een later stadium blijken dat dat niet zou kunnen, dan moeten we daar natuurlijk alternatieve scenario's voor hebben", zegt uitvoerend producent Sietse Bakker.

Dit jaar ging het songfestival niet door, vanwege de coronacrisis. Wethouder van cultuur Kasmi liet al weten dat er in 2021 hoe dan ook wel een Songfestival in Rotterdam komt.



"We hebben nu een jaar de tijd om met de betrokken partijen alle scenario’s in detail uit te werken en het hoe dan ook mogelijk te gaan maken, ongeacht de omstandigheden en desnoods met aanpassingen”, zegt Sietse Bakker.

Zelfde artiest, nieuw liedje

De organisatie en de gemeente Rotterdam gaan de komende weken kijken welke elementen die waren bedacht voor dit jaar, meegaan naar volgend jaar.

Het decor stond al helemaal klaar, dat gaat mee naar 2021. Ook Jeangu Macrooy, de artiest die Nederland zou vertegenwoordigen op het Songfestival, blijft de Nederlandse inzending. Hij moet wel, net als alle andere artiesten, een nieuw liedje schrijven.

Vier procent van de mensen die een ticket hadden voor 2020, hebben tot nu toe hun geld terug gevraagd. De kaartjes blijven gewoon geldig voor volgend jaar, maar nu de data bekend zijn, komt er nog een kans om ze terug te geven.

Jolanda Jansen, de algemeen directeur van Rotterdam Ahoy, is blij dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar alsnog naar Rotterdam komt. "We gaan er met elkaar alles aan doen om dit evenement voor een zo groot mogelijk publiek mogelijk te maken. Uiteraard doen we dit verantwoord en staat de veiligheid van artiesten, bezoekers en medewerkers altijd voorop.”