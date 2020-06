Sparta-keeper Coremans loopt zware knieblessure op, talent Tavsan naar NEC

Tim Coremans is de komende tijd uitgeschakeld met een zware blessure. De keeper van Sparta verdraaide op de vrijdagtraining zijn knie en is naar verwachting negen maanden uit de roulatie.

De 29-jarige doelman raakte vorig seizoen zijn plek onder de lat kwijt aan de inmiddels vertrokken Ariël Harush. Door het wegvallen van Coremans blijft nu alleen Michael Fabrie nog over in de selectie van trainer Henk Fraser.



Tavsan

Elayis Tavsan heeft voor drie seizoenen getekend bij NEC. De 19-jarige aanvaller van Sparta lag nog voor één jaar vast op Het Kasteel. De onderhandelingen over een eventuele tussentijdse verlenging liepen op niets uit.

Directeur voetbalzaken Henk van Stee had graag langer doorgegaan met de talentvolle Tavsan. "Hier kwamen we niet uit, omdat de gevraagde voorwaarden ons niet pasten. Vervolgens maak je een sportieve afweging om de te ontvangen transfersom te gaan investeren", aldus Van Stee op de clubwebsite.

Tavsan speelde één wedstrijd in de hoofdmacht van Sparta. In november 2018 maakte hij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen NEC. Na de promotie van de Rotterdammers naar de eredivisie werd hij verhuurd aan Telstar. Daar kwam hij tot zeven doelpunten in 22 wedstrijden.