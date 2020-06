Kökcü en Malacia verrassen 8-jarige Quint met seizoenkaart

Feyenoorders geven seizoenkaarten weg en Fraser over de ontwikkelingen bij Sparta in Rijnmond Sport

Zo ging Berghuis zelf met Jens Toornstra en Justin Bijlow (dit drietal vormt de spelersraad) naar Groningen. Orkun Kökcü en Tyrell Malacia houden het dichter bij huis en verrassen de 8-jarige Quint uit Rotterdam.

Inmiddels hebben zo'n 17.500 supporters hun seizoenkaart verlengd. "Omdat het seizoen zo raar ten einde is gekomen, willen wij als spelersgroep iets terug doen voor de supporters", zegt Kökcü over de actie. "In groepjes van twee gaan we heel Nederland door en kijken we waar we supporters blij kunnen maken met seizoenkaarten."

Quint kocht vorig seizoen van zijn eigen gespaarde geld zijn eerste seizoenkaart bij Feyenoord. Dit kan op veel respect rekenen van Kökcü en Malacia. "Als je acht jaar bent en dan al van je eigen geld een seizoenkaart haalt... Dan ben je wel een echte supporter ja", zegt de 19-jarige middenvelder tegen de glunderende prijswinnaar.

Malacia voegt eraan toe dat hij Quint en zijn vader hopelijk snel mag begroeten in De Kuip. Ook de linksback stond direct achter het initiatief. "Het zijn trouwe supporters die iedere week naar Feyenoord komen en misschien moeilijk hebben met werk en andere dingen. En als we ze kunnen helpen door een seizoenkaart te geven, waarom zouden we dat dan niet doen?"