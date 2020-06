Ideeën voor werkgeluk in coronatijd: in kleine groepjes barbecueën

Door de coronacrisis werken heel wat mensen al maanden thuis. Waar dit voor de één prima uit te houden is, bekruipt anderen het gevoel dat de muren op ze afkomen. Expert werkgeluk Maartje Wolff heeft voor de mensen die in mineur zijn wel een paar tips:

Pro-actief zijn

De zin in het zoveelste Zoom-gesprek met collega's, waarbij iedereen door elkaar praat, is inmiddels zo goed als nul. We zijn online-moe. Maar waarom zou je afwachten als je zelf ook iets anders kan bedenken?

"Niet alleen werkgevers, maar ook de medewerkers hebben hierin een verantwoordelijkheid. Het koffieautomaatgesprek is weggevallen, daar ontstonden leuke ideeën. Maar blijf daar nu ook over nadenken."

Dus: organiseer iets kleins

Face-to-face-contact is heel belangrijk, we zijn sociale dieren. Dus als je elkaar niet kan treffen op kantoor, waarom dan niet gewoon daarbuiten? Organiseer kleine bijeenkomsten op verschillende plekken. "Denk aan barbecues in kleinere groepjes op anderhalve meter afstand", oppert Wolff.

Stel je verwachtingen bij!

Natuurlijk is het gezelliger als al de collega's worden uitgenodigd voor het fuifje. Maar, we leven nou eenmaal in een coronatijd. Dus: "Als er niet 15, 30 of 100 mensen komen is het ook prima."

Persoonlijke aandacht

Kiest iemand ervoor om toch gewoon thuis te blijven, vergeet diegene dan niet. "Persoonlijke aandacht is belangrijk." Geef iemand even een belletje; kleine moeite, groot gebaar.

Doe zelf ook moeite

Natuurlijk mag je je af en toe rot voelen. Maar: "Denk niet: iedereen moet mij erbij betrekken. Iedereen zit in hetzelfde schuitje dus doe zelf ook moeite."

Tips voor werkgevers: hoe hou je iedereen betrokken?

Op die vraag is geen eenduidig antwoord, legt Wolff uit. "Vrijdag hebben we met een aantal bedrijven, uit verschillende branches, gesproken. We concluderen met elkaar dat het vooral belangrijk is dat je echt kijkt naar steeds nieuwe en creatieve dingen bedenken."

Kijk verder dan je neus lang is

Wolff vertelt dat tijdens de gesprekken heel duidelijk werd dat het essentieel is om buiten je eigen branche te kijken, want zo ontstaan er volgens haar goede ideeën.

"Wat leuk is: iemand heeft een 'voor en door collega kalender' gemaakt. Dus dat collega's iets op de kalender konden zetten, bijvoorbeeld: samen koken of een wedstrijd bureaustoelroeien." Maar let wel: "Echt op anderhalve meter en met alle regels in acht genomen."