VIDEO: Dansgezelschappen uit heel Europa steunen Scapino Ballet Rotterdam

Ruim vijftigduizend mensen hebben al steun betuigd aan het met opheffing bedreigde Scapino Ballet in Rotterdam. Onder hen zijn tientallen dansgezelschappen uit vooral Europa. Het oudste dansgezelschap van Nederland zette een week geleden een petitie online, nadat bekend werd dat het mogelijk geen subsidie meer krijgt.

De Raad voor Cultuur adviseerde twee weken geleden om de subsidie van het Rotterdamse dansgezelschap stop te zetten. Scapino ontvangt jaarlijks 1,7 miljoen euro, maar de raad adviseert dit te schrappen. Het dansgezelschap zou niet vernieuwend genoeg meer zijn.



De petitie is maandagmiddag over de grens van vijftigduizend handtekeningen gegaan. Diverse dansgezelschappen betuigen bovendien hun steun via een video.

Daaraan deden onder meer de Nederlandse gezelschappen als het Nationaal Dans Theater, het Nationale Ballet en Conny Janssen Danst mee. Ook internationale clubs uit Duitsland, Israël, Frankrijk, Polen, België, Denemarken, Schotland, Hongarije, Zwitserland en Spanje betuigen hun steun: 'Save Scapino!'.