Inpakken, uitdrogen en elektrocuteren: Havenbedrijf zoekt ultieme aanpak Japanse duizendknoop

Het Havenbedrijf Rotterdam brengt al sinds 2015 in kaart op welke plekken in de haven de exotische plant opduikt. Zestig plekken zijn inmiddels in beeld. Die worden voortdurend gemonitord. Maar ondanks allerlei bestrijdingsmethodes zijn er dit voorjaar toch weer nieuwe plekken bijgekomen.

Vorig jaar nog werd een depot aan de Coloradoweg op de Maasvlakte geopend, met 125 duizend kuub duizendknoop, inclusief wortels en grond. De hele berg is ingepakt met een stevig doek en een extra zandlaag en de hoop is dat de plant zo in vijf jaar afsterft.

Elektrocuteren

Helemaal zeker weten doet het Havenbedrijf dat niet, daarom experimenteren de buitenbeheerders ondertussen ook met andere bestrijdingsmethodes. Glooiingen bijvoorbeeld zijn lastig en kostbaar om af te graven, en daarom worden daar de planten, inclusief stengels en wortels, geëlektrocuteerd.

De hoop was dat deze twee methodes zouden aanslaan, maar de sloopgrage duizendknoop lijkt onverwoestbaar. Op vijf nieuwe locaties is de bamboe-achtige plant met zijn stevige rode stengels dit voorjaar inmiddels alweer gesignaleerd.

Levensgevaarlijk

De exotische plant kan tien centimeter per dag groeien en wringt zich door funderingen en asfalt heen. Levensgevaarlijk voor een explosief gebied als de Rotterdamse haven.

Naast afgraven en elektrocuteren, wordt inmiddels ook geëxperimenteerd met het besproeien van de planten met zout water, verhitting met warmte-elementen en het drogen van de planten in containers.

Daarnaast zijn waarschuwingsborden geplaatst bij de al bekende duizendknoopplekken, om iedereen te waarschuwen de planten niet te gaan maaien, bestrijden of berijden. Ook markeren witte palen de plek, zodat grasmaaiers hier niet aan het werk gaan. Dat zorgt er alleen maar voor dat de plant zich nóg verder verspreidt.

Ei van Columbus

Het frustreert beheerder buitenruimte Jan Putters van het Havenbedrijf dat het ei van Columbus er nog niet tussen zit. Ook baalt hij dat niet alle gemeenten of (semi)overheidsdiensten net zo gespitst zijn op de bestrijding van de woekeraar.

Putters zou het logischer vinden als er een centrale aanpak komt. "Ja, de Rijksoverheid zou meer moeten sturen. Gemeentes zijn wel hard bezig om de locaties in kaart te brengen, maar nog te weinig actief in de bestrijding. Als Havenbedrijf doen we dat wel en willen we de haven duizendknoop-vrij houden. Want elk takje dat afknapt, kan schadelijk zijn."